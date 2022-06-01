СЕМЬЮ ДОБРОВОЛЬЦА АХРЫ КИРКИНАДЗЕ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. Во Всемирный День защиты детей, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, от имени главы государства Аслана Бжания поздравил с праздником семью Ахры Киркинадзе, абхазского добровольца, погибшего в боях под Донецком в ходе спецоперации, проводимой Россией на Украине.

Алхас Квициниа отметил, что Ахра Киркинадзе – настоящий патриот своей Родины, а его поступок навсегда останется в памяти народа.