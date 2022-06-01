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Абхазия Информ

СЕМЬЮ ДОБРОВОЛЬЦА АХРЫ КИРКИНАДЗЕ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Среда, 01 июня 2022 14:28
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СЕМЬЮ ДОБРОВОЛЬЦА АХРЫ КИРКИНАДЗЕ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. Во Всемирный День защиты детей, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, от имени главы государства Аслана Бжания поздравил с праздником семью Ахры Киркинадзе, абхазского добровольца, погибшего в боях под Донецком в ходе спецоперации, проводимой Россией на Украине.

Алхас Квициниа отметил, что Ахра Киркинадзе – настоящий патриот своей Родины, а его поступок навсегда останется в памяти народа.

От имени президента он преподнес в подарок семье Киркинадзе плазменный телевизор и игровую приставку с дисками.

Ахра Киркинадзе погиб в апреле. У него осталось пятеро детей в возрасте от 13 лет до 10 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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