МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ОТКРЫТО В ПАРКЕ НА УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В Международный день защиты детей, состоялось торжественное открытие мини-футбольного поля по ул. Дзидзария. Столичная администрация приветствовала и поддержала инициативу Гиви Чамагуа. Спортивное сообщество также с радостью восприняла благородный жест предпринимателя, выразив надежду, что его примеру последуют другие. Выступая на открытии, предприниматель поделился, что сам вырос в этом районе, и решил привести в порядок мини-футбольное поле для детей. «В городе много дел, администрация не везде успевает. Мы все должны помогать городу, кто чем может», – сказал Гиви Чамагуа.