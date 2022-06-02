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Абхазия Информ

МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ОТКРЫТО В ПАРКЕ НА УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ

Новости Четверг, 02 июня 2022 14:02
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МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ОТКРЫТО В ПАРКЕ НА УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В Международный день защиты детей, состоялось торжественное открытие мини-футбольного поля по ул. Дзидзария. Столичная администрация приветствовала и поддержала инициативу Гиви Чамагуа.

Спортивное сообщество также с радостью восприняла благородный жест предпринимателя, выразив надежду, что его примеру последуют другие. Выступая на открытии, предприниматель поделился, что сам вырос в этом районе, и решил привести в порядок мини-футбольное поле для детей. «В городе много дел, администрация не везде успевает. Мы все должны помогать городу, кто чем может», – сказал Гиви Чамагуа.

На открытии мини-поля присутствовал спикер Парламента Лаша Ашуба. 

С открытием нового футбольного мини-поля поздравили заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия, президент Федерации футбола Тарас Хагба и другие.

В благоустройстве мини-поля помог наш соотечественник, тренер и гринкипер Виктор Цулукия, который недавно вернулся в Абхазию.

Виктор Цулукия занимался обслуживанием футбольных полей в России, среди его работ – газон сочинского стадиона Фишт, который принимал чемпионат мира по футболу 2018 года.

На новом поле первый матч сыграли юные футболисты из РДЮСШ и команды «Абазг».

Об этом сообщает сайт столицы.  

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 июня 2022 14:06

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