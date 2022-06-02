 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТАМОЖЕННОМ КОМИТЕТЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СУМКИ ДОСМОТРОВИКА».

Новости Четверг, 02 июня 2022 14:06
Оцените материал
(0 голосов)
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТАМОЖЕННОМ КОМИТЕТЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СУМКИ ДОСМОТРОВИКА».

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия должностные лица специализированного таможенного поста «Акцизный» Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК презентовали «сумку досмотровика».

Приобретение специальной сумки таможенными органами осуществляется впервые. Необходимость ее приобретения с соответствующими техническими средствами была вызвана тем, что в ходе осуществления досмотра должностные лица сталкиваются с определенными трудностями: отсутствием надлежащего освещения на складах получателя, теснотой складских помещений и транспортных средств, мелким шрифтом на маркировке продукции и др.

В связи с этим был составлен необходимый список технических средств досмотра, призванных облегчить исполнение должностных обязанностей, а также повысить качество досмотра, точность данных и оперативность их подачи.

Практическое применение «сумки» значительно скажется на качестве и оперативности исполнения должностных обязанностей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 июня 2022 14:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ОТКРЫТО В ПАРКЕ НА УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ РСТ ПОПРОСИЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОГРАНПЕРЕХОДА В АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.