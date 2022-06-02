В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТАМОЖЕННОМ КОМИТЕТЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СУМКИ ДОСМОТРОВИКА».

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия должностные лица специализированного таможенного поста «Акцизный» Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК презентовали «сумку досмотровика».