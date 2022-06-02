В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТАМОЖЕННОМ КОМИТЕТЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СУМКИ ДОСМОТРОВИКА».
Новости Четверг, 02 июня 2022 14:06
Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия должностные лица специализированного таможенного поста «Акцизный» Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК презентовали «сумку досмотровика».
Приобретение специальной сумки таможенными органами осуществляется впервые. Необходимость ее приобретения с соответствующими техническими средствами была вызвана тем, что в ходе осуществления досмотра должностные лица сталкиваются с определенными трудностями: отсутствием надлежащего освещения на складах получателя, теснотой складских помещений и транспортных средств, мелким шрифтом на маркировке продукции и др.
В связи с этим был составлен необходимый список технических средств досмотра, призванных облегчить исполнение должностных обязанностей, а также повысить качество досмотра, точность данных и оперативность их подачи.
Практическое применение «сумки» значительно скажется на качестве и оперативности исполнения должностных обязанностей.
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