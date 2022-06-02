РСТ ПОПРОСИЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОГРАНПЕРЕХОДА В АБХАЗИЮ

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю с просьбой принять меры для увеличения пропускной способности погранперехода «Адлер» в высокий туристический сезон, текст обращения есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

В нем говорится, что проектная пропускная способность этого контрольно-пропускного пункта составляет 1,5 тыс. транспортных средств и 28 тыс. физических лиц в сутки. В низкий сезон переход российского участка границы занимает у организованных туристических групп в среднем 40 минут. Но в наступающем сезоне, согласно прогнозам МИД Абхазии, число автомобилей достигнет 10 тыс. в день, а туристов – 55 тыс.

Как отмечается в письме, экскурсионные программы туроператоров в Абхазию традиционно популярны у туристов, посещающих курорты Краснодарского края, и с учетом текущей политико-экономической ситуации спрос на экскурсионные туры в республику будет только расти. Из-за роста турпотока в Абхазию неизбежны очереди из автомобилей и граждан, а время прохождения погранконтроля может составить около трех часов в одну сторону. И если речь идет об экскурсиях в Абхазию для отдыхающих на курортах Краснодарского края, то общее время ожидания на въезде и выезде может растянуться на шесть часов.

«Из-за простоя автобусов с организованными туристскими группами на пункте пропуска через государственную границу МАПП «Адлер» зачастую, нарушаются графики движения туристических групп, что негативно сказывается на впечатлении туристов об отдыхе, а также препятствует нормальному финансово-экономическому планированию деятельности туроператорами и иными организациями, вовлеченными в перевозку туристов (экскурсантов), ведет к удорожанию экскурсионных программ. В целях обеспечения доступности отдыха для граждан России просим принять все возможные меры к увеличению пропускной способности МАПП «Адлер» до прогнозируемых на высокий туристский сезон значений», — говорится в письме организации.

Как пояснила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, в Абхазии в этом сезоне рассчитывают на значительный прирост российского турпотока.

«В 2021 году там побывало более 1,5 млн экскурсантов и туристов, что стало рекордным показателем с 1993 года. Сегодня местные курорты фиксируют заметный прирост числа бронирований, многие популярные отели на высокие даты уже загружены на 100%. Соответственно вопрос упрощения режима пересечения российско-абхазской границы на пункте «Адлер» становится крайне важным», — подчеркнула она.

Тюрина добавила, что у многих туроператоров Абхазия занимает сейчас третье место по объему бронирований после Турции и России. «Туроператоры говорят об увеличении продаж на летний сезон на треть по сравнению с прошлым годом, несмотря на заметное повышение цен. Глубина бронирования – до сентября. Росту интереса туристов способствует и то, что добраться в Абхазию можно через Сочи, где открыт аэропорт», — отметила представитель РСТ.





