ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. Под председательством министра культуры Даура Кове прошло заседание Государственной комиссии Республики Абхазия по монументальному искусству.
На заседании были рассмотрены итоги ранее проведенных открытых международных конкурсов – на лучший проект памятника основателю независимого абхазского государства, Первому Президенту Республики Абхазия В. Г. Ардзинба и на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия С. В. Багапш.
Также были рассмотрены вопросы о проведении конкурсов:
– на лучший проект памятника Сарие Лакоба;
– на лучший проект памятника добровольцам Отечественной войны народа Абхазии 1992–93гг.
– на лучший проект памятника выдающейся советской спортсменке Саиде Гунба.
Членами комиссии было принято решение на следующем заседании комиссии, которое состоится 14 июня 2022 г.:
– подготовить конкурсную документацию для объявления повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника Первому Президенту Республики Абхазия В. Г. Ардзинба.
– подготовить предложения и рекомендации по дальнейшей доработке проектов участников, прошедших во второй тур открытого международного конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту С. В. Багапш.
– подготовить конкурсную документацию на лучшее фото, символизирующее День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.
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