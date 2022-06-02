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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Новости Четверг, 02 июня 2022 14:27
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ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. Под председательством министра культуры Даура Кове прошло заседание Государственной комиссии Республики Абхазия по монументальному искусству.

На заседании были рассмотрены итоги ранее проведенных открытых международных конкурсов – на лучший проект памятника основателю независимого абхазского государства, Первому Президенту Республики Абхазия В. Г. Ардзинба и на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия С. В. Багапш.

Также были рассмотрены вопросы о проведении конкурсов:

– на лучший проект памятника Сарие Лакоба;

 на лучший проект памятника добровольцам Отечественной войны народа Абхазии 1992–93гг.

 на лучший проект памятника выдающейся советской спортсменке Саиде Гунба.

Членами комиссии было принято решение на следующем заседании комиссии, которое состоится 14 июня 2022 г.:

 подготовить конкурсную документацию для объявления повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника Первому Президенту Республики Абхазия В. Г. Ардзинба.

 подготовить   предложения и рекомендации по дальнейшей доработке проектов участников, прошедших во второй тур открытого международного конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту С. В. Багапш.

 подготовить конкурсную документацию на лучшее фото, символизирующее День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 02 июня 2022 14:29

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