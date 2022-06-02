СОТРУДНИКИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ ОБУЧАЮТСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В рамках международно-правового сотрудничества прокуроры Судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Ломия Н.Г. И Еник Н.Г. в период с 30 мая по 10 июня проходят обучение по дополнительным профессиональным программам по теме «Обеспечение участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами» на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации.