СОТРУДНИКИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ ОБУЧАЮТСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ
Новости Четверг, 02 июня 2022 14:32
Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В рамках международно-правового сотрудничества прокуроры Судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Ломия Н.Г. И Еник Н.Г. в период с 30 мая по 10 июня проходят обучение по дополнительным профессиональным программам по теме «Обеспечение участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами» на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации.
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