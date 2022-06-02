ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ВЫПОЛНЕН НА 138%

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за пять месяцев 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1291,0 млн руб. при плане 936,3 млн руб. Выполнение – 138%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 354,7 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 126%, что в суммарном выражении равно 264,0 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за пять месяцев 2022 года составили:



По г. Сухум – при плане 568,3 млн. руб. поступило 720,5 млн. руб. выполнение 127%.



По Гагрскому району – при плане 139,2 млн. руб. поступило 227,1 млн. руб. выполнение 163%.



По Гудаутскому району – при плане 54,8 млн руб. поступило 98,8 млн руб. выполнение 180%.



По Сухумскому району – при плане 52,8 млн руб. поступило 66,3 млн руб. выполнение 126%.



По Гулрыпшскому району – при плане 24,8 млн руб. поступило 38,6 млн руб. выполнение 156%.



По Очамчырскому району – при плане 72,6 млн руб. поступило 96,6 млн руб. выполнение 133%.



По Ткуарчалскому району – при плане 8,1 млн руб. поступило 24,1 млн руб. выполнение 297%.



По Галскому району – при плане 15,7 млн руб. поступило 19,0 млн руб. выполнение 121%.



Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за май текущего года составило – 283,7 млн руб. при плане 223,0 млн руб.

Выполнение плана за май 2022 г. – 127%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей равно 60,7 млн руб.