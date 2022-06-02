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Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ВЫПОЛНЕН НА 138%

Новости Четверг, 02 июня 2022 14:44
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ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ВЫПОЛНЕН НА 138%

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за пять месяцев 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1291,0 млн руб. при плане 936,3 млн руб. Выполнение – 138%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 354,7 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 126%, что в суммарном выражении равно 264,0 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за пять месяцев 2022 года составили:

По г. Сухум – при плане 568,3 млн. руб. поступило 720,5 млн. руб. выполнение 127%.

По Гагрскому району – при плане 139,2 млн. руб. поступило 227,1 млн. руб. выполнение 163%.

По Гудаутскому району – при плане 54,8 млн руб. поступило 98,8 млн руб. выполнение 180%.

По Сухумскому району – при плане 52,8 млн руб. поступило 66,3 млн руб. выполнение 126%.

По Гулрыпшскому району – при плане 24,8 млн руб. поступило 38,6 млн руб. выполнение 156%.

По Очамчырскому району – при плане 72,6 млн руб. поступило 96,6 млн руб. выполнение 133%.

По Ткуарчалскому району – при плане 8,1 млн руб. поступило 24,1 млн руб. выполнение 297%.

По Галскому району – при плане 15,7 млн руб. поступило 19,0 млн руб. выполнение 121%.

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за май текущего года составило – 283,7 млн руб. при плане 223,0 млн руб.

Выполнение плана за май 2022 г. – 127%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей равно 60,7 млн руб.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 02 июня 2022 14:45

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