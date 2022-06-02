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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА В МВД

Новости Четверг, 02 июня 2022 14:52
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Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел прошла рабочая встреча Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия и министра внутренних дел Вальтера Бутба.

На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с правами несовершеннолетних, а именно: случай частного обращения, связанного с несовершеннолетней, состоящей на учете и пути его решения; необходимость строительства отдельной колонии для несовершеннолетних правонарушителей и особый воспитательный подход к данной категории правонарушителей; недопустимость амнистирования за деяния особо тяжкой категории преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Вальтер Бутба заверил Уполномоченного в открытости Министерства в обсуждении и решении различных вопросов и в дальнейшем сотрудничестве.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 02 июня 2022 14:53

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