ВСТРЕЧА В МВД
Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел прошла рабочая встреча Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия и министра внутренних дел Вальтера Бутба.
На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с правами несовершеннолетних, а именно: случай частного обращения, связанного с несовершеннолетней, состоящей на учете и пути его решения; необходимость строительства отдельной колонии для несовершеннолетних правонарушителей и особый воспитательный подход к данной категории правонарушителей; недопустимость амнистирования за деяния особо тяжкой категории преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Вальтер Бутба заверил Уполномоченного в открытости Министерства в обсуждении и решении различных вопросов и в дальнейшем сотрудничестве.
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