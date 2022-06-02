ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

В ходе заседания, которое провел его председатель Тимур Бейя, депутаты обсудили вопрос о даче согласия Кабинету Министров на перевод земельного участка площадью 0,06 га в п. Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

По итогам обсуждения Комитет принял положительное решение и выносит на рассмотрение заседания сессии Парламента проект соответствующего постановления.