ЗУРАБ ДЖАПУА ИЗБРАН ИНОСТРАННЫМ ЧЛЕНОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. На общем собрании Российской академии наук филолог, фольклорист, доктор филологических наук РАН, президент Академии наук Абхазии Зураб Джотович Джапуа избран иностранным членом Российской академии наук.
Зураб Джапуа стал первым в современной Абхазии ученым гуманитарной сферы – членом Российской академии наук.
Известный фольклорист, кавказовед, специалист по нартскому эпосу принимает поздравления от коллег из разных уголков мира. Первыми поздравили ученого друзья из Южного научного центра РАН и родного Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.