ЗУРАБ ДЖАПУА ИЗБРАН ИНОСТРАННЫМ ЧЛЕНОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Зураб Джапуа стал первым в современной Абхазии ученым гуманитарной сферы – членом Российской академии наук.

Известный фольклорист, кавказовед, специалист по нартскому эпосу принимает поздравления от коллег из разных уголков мира. Первыми поздравили ученого друзья из Южного научного центра РАН и родного Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.