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Абхазия Информ

ЗУРАБ ДЖАПУА ИЗБРАН ИНОСТРАННЫМ ЧЛЕНОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Новости Четверг, 02 июня 2022 21:52
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ЗУРАБ ДЖАПУА ИЗБРАН ИНОСТРАННЫМ ЧЛЕНОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. На общем собрании Российской академии наук филолог, фольклорист, доктор филологических наук РАН, президент Академии наук Абхазии Зураб Джотович Джапуа избран иностранным членом Российской академии наук.

Зураб Джапуа стал первым в современной Абхазии ученым гуманитарной сферы – членом Российской академии наук.

Известный фольклорист, кавказовед, специалист по нартскому эпосу принимает поздравления от коллег из разных уголков мира. Первыми поздравили ученого друзья из Южного научного центра РАН и родного Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 02 июня 2022 21:53

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