СОТРУДНИКАМИ УЭБ ИЗЪЯТЫ 30 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий в городе Сухум сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с СОБР МВД и департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия была обнаружена незаконно действующая майнинг-ферма.