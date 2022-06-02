СОТРУДНИКАМИ УЭБ ИЗЪЯТЫ 30 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий в городе Сухум сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с СОБР МВД и департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия была обнаружена незаконно действующая майнинг-ферма.
Объект принадлежал Адлейба Адамуру Ивановичу, в отношении владельца составлен административный протокол по части 2 статьи 96 прим.1 КоАП РА.
Аппараты в количестве 30 единиц изъяты и помещены на ответственное хранение в специализированный склад МВД.