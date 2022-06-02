ИТОГИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ «МИР ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Мероприятие прошло в сухумской 4-й средней школе, поздравила учащихся директор – Валина Кучуберия: «Поздравляю вас всех, ребята, желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех ваших начинаниях, чтоб вы своими успехами радовали родителей и нас, учителей».

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. Воспитанию человека во все времена уделялось особое внимание – это семья, школа, государство, а в системе МВД установлена многолетняя практика социально-образовательного взаимодействия с подрастающим поколением.

Конкурс был организован и проведен среди учеников всех районов республики сотрудниками подразделений милиции общественной безопасности МВД Абхазии – инспекторами по делам несовершеннолетних и завучами по воспитательной работе республиканских средних школ.

Министр внутренних дел Вальтер Бутба отметил, что люди во всем мире, заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания.

«Очень приятно, что молодёжь участвует в программе против наркомании, и эта борьба вместе с вами будет продолжаться. Я убеждён в том, что мы построим хорошее будущее. У Абхазии другого пути нет», – сказал Вальтер Бутба.

Грамотами МВД награждены победители в Республиканском конкурсе сочинений «Мир против наркотиков»: первое место заняла ученица 7 класс 4-й школы г. Сухум Николь Асландзия, второй призер – ученица 10 класса Гудаутской школы №2 Сария Ахвледиани, и третье место заняло тематическое сочинение ученицы 10 класса Яштухской средней школы № 2 Сухумского района Аниты Асланян.

Учащиеся, чьи работы заслужили особого внимания, отмечены благодарностями от Министерства внутренних дел.

Новые приоритеты интересов и моральных норм подростков найдут в дальнейшем отражение в их сознании и в активном поведении, в конечном счете - в социальном самочувствии. «Подрастающее поколение за здоровый образ жизни» – с таким мнением большинство молодежи стремиться реализоваться в современном мире.

Об этом сообщает сайт МВД.