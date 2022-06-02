 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ «МИР ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Новости Четверг, 02 июня 2022 21:57
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ «МИР ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. Воспитанию человека во все времена уделялось особое внимание – это семья, школа, государство, а в системе МВД установлена многолетняя практика социально-образовательного взаимодействия с подрастающим поколением.

Мероприятие прошло в сухумской 4-й средней школе, поздравила учащихся директор – Валина Кучуберия: «Поздравляю вас всех, ребята, желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех ваших начинаниях, чтоб вы своими успехами радовали родителей и нас, учителей».

Конкурс был организован и проведен среди учеников всех районов республики сотрудниками подразделений милиции общественной безопасности МВД Абхазии – инспекторами по делам несовершеннолетних и завучами по воспитательной работе республиканских средних школ.

Министр внутренних дел Вальтер Бутба отметил, что люди во всем мире, заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания.

«Очень приятно, что молодёжь участвует в программе против наркомании, и эта борьба вместе с вами будет продолжаться. Я убеждён в том, что мы построим хорошее будущее. У Абхазии другого пути нет», – сказал Вальтер Бутба.

Грамотами МВД награждены победители в Республиканском конкурсе сочинений «Мир против наркотиков»: первое место заняла ученица 7 класс 4-й школы г. Сухум Николь Асландзия, второй призер – ученица 10 класса Гудаутской школы №2 Сария Ахвледиани, и третье место заняло тематическое сочинение ученицы 10 класса Яштухской средней школы № 2 Сухумского района Аниты Асланян.

Учащиеся, чьи работы заслужили особого внимания, отмечены благодарностями от Министерства внутренних дел.

Новые приоритеты интересов и моральных норм подростков найдут в дальнейшем отражение в их сознании и в активном поведении, в конечном счете - в социальном самочувствии. «Подрастающее поколение за здоровый образ жизни» – с таким мнением большинство молодежи стремиться реализоваться в современном мире.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 июня 2022 22:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКАМИ УЭБ ИЗЪЯТЫ 30 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.