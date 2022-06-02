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Абхазия Информ

В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Новости Четверг, 02 июня 2022 22:04
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В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Cухум. 2 июня 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики прошло совещание, на котором обсуждался проект Постановления Кабинета Министров в части утверждения границ территорий Национального парка «Кодорское ущелье» и «Рицинского реликтового национального парка».

Вопрос расширения границ парков связан с ежегодно возрастающей рекреационной нагрузкой и необходимостью сохранения биоразнообразия флоры. Национальные парки и заповедники играют важную роль в защите редких растений от исчезновения. Увеличение площади национальных парков спасает уникальную природу Абхазии.

Также на встрече обсуждался вопрос рационального использования лесного фонда. Лесные хозяйства республики столкнулись с проблемой отсутствия доступного для рубки делового леса.

Свои позиции по обозначенным вопросам озвучили главы Администраций районов, на территории которых расположены парки, руководители лесхозов и экологи. Также в совещании в качестве приглашенного эксперта принял участие директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

В ходе совещания в целях сохранения баланса социально-экологических и экономических интересов в области развития лесной отрасли было обозначено несколько решений, которые будут в ближайшей перспективе отражены в проекте Постановления и вынесены на рассмотрение правительства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 02 июня 2022 22:06

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