ПРОЩАЙ ШКОЛА!
Cухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в 155 школах Абхазии прозвенел последний звонок. Как всегда такие мероприятия проходят в праздничной и одновременно грустной обстановке. Ребята вспоминают как проходили их школьные годы, благодарят учителей за их бесценный труд, прощаются с детсвом и строят планы на будущее. Педагоги, в свою очередь, желают им удачно сдать выпускные экзамены и занять достойное место в жизни.
Впереди – выпускные экзамены.
По данным Министерства просвещения и языковой политики, в Абхазии 1982 выпускника 11-х классов, 2344 школьника оканчивают 9 класс. 12 человек претендуют на медали.
Первый выпускной экзамен в школах по родному языку пройдет 6 июня.
Выпускники 9-х и 11-х классов сдают по пять экзаменов. в абхазских школах: абхазский язык письменно, абхазский язык устно, математика, русский язык, история Абхазии; в русских школах: русский язык письменно, русский язык устно, математика, абхазский язык, история Абхазии; в армянских школах: армянский язык письменно, армянский язык устно, математика, русский язык, история Абхазии.