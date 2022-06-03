 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОЩАЙ ШКОЛА!

Новости Пятница, 03 июня 2022 14:23
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОЩАЙ ШКОЛА!

Cухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в 155 школах Абхазии прозвенел последний звонок.   Как всегда такие мероприятия проходят в праздничной и одновременно грустной обстановке. Ребята вспоминают как проходили их школьные годы, благодарят учителей за их бесценный труд, прощаются с детсвом и строят планы на будущее. Педагоги, в свою очередь, желают им удачно сдать выпускные экзамены и занять достойное место в жизни.

Впереди – выпускные экзамены. 

По данным Министерства просвещения и языковой политики, в Абхазии 1982 выпускника 11-х классов,  2344  школьника оканчивают  9 класс. 12   человек претендуют на  медали.

Первый выпускной экзамен в школах по родному языку пройдет 6 июня.

Выпускники  9-х и 11-х классов сдают по пять экзаменов. в абхазских школах: абхазский язык письменно,   абхазский язык устно, математика, русский язык,  история Абхазии; в русских школах: русский язык письменно,   русский язык устно, математика, абхазский язык,  история Абхазии; в армянских школах: армянский язык  письменно,   армянский язык устно, математика, русский язык,  история Абхазии.


Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 03 июня 2022 14:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ ПОЖАР В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.