ПРОЩАЙ ШКОЛА!

Cухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в 155 школах Абхазии прозвенел последний звонок. Как всегда такие мероприятия проходят в праздничной и одновременно грустной обстановке. Ребята вспоминают как проходили их школьные годы, благодарят учителей за их бесценный труд, прощаются с детсвом и строят планы на будущее. Педагоги, в свою очередь, желают им удачно сдать выпускные экзамены и занять достойное место в жизни.