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Абхазия Информ

АРБИТРАЖНОМУ СУДУ АБХАЗИИ 25 ЛЕТ

Новости Пятница, 03 июня 2022 15:05
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АРБИТРАЖНОМУ СУДУ АБХАЗИИ 25 ЛЕТ

Cухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 25 лет со дня образования Арбитражного суда Республики Абхазия.

От имени президента Аслана Бжания поздравительный адрес зачитал вице-президент Бадра Гунба.

«Становление Арбитражного суда Абхазии проходило в сложный послевоенный период, но, несмотря на это, он всегда соответствовал запросам общества и требованиям времени. В этом большая заслуга ветеранов Арбитражного суда.

Арбитражный суд является важным звеном в судебной системе, осуществляющим защиту прав и законных интересов участников экономических правоотношений. За эти 25 лет накоплен серьезный опыт, который позволяет эффективно и на высоком уровне выполнять возложенную миссию, принимать обоснованные решения по поступающим делам.

Ваша работа требует высокой степени ответственности, компетентности. Профессионализм, объективность судей и всего коллектива Арбитражного суда вносят важный вклад в укрепление авторитета судебной системы Республики в целом», – отмечается в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность в том, что судьи Арбитражного суда далее будут  и впредь достойно служить закону, совершенствовать работу, способствуя укреплению правопорядка и законности в стране.

Бжания пожелал коллективу Арбитражного суда  успехов в работе и благополучия.

В церемонии также приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, председатель Верховного суда Саида Бутба, члены правительства, депутаты парламента, Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл, представители прокурорского и судейского сообществ, Палаты адвокатов.

В честь юбилейной даты в Сухуме проходит научно-практическая конференция « Актуальные проблемы предпринимательской деятельности: арбитражная практика».

Конференцию открыла председатель Арбитражного суда, кандидат юридических наук Фатима Квициния. Она поздравила коллег с юбилейной датой и выразила надежду на плодотворное сотрудничество судебной с законодательной и исполнительной ветвями власти.

Всего в ходе конференции заслушают девять докладов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 03 июня 2022 15:09

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