АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АРБИТРАЖНОГО СУДА С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В 1994 году Конституция независимого Абхазского государства установила, что хозяйственные споры в республике разрешает Арбитражный̆ суд, а принятие Закона «Об арбитражном суде» и Арбитражного процессуального кодекса стали правовой основой разрешения споров между участниками гражданского оборота в новых условиях.



За годы деятельности национальным судебно-арбитражным сообществом накоплена большая практика в решении споров хозяйствующих субъектов, обеспечена доступность правосудия, стабильность правоприменения арбитражного законодательства.



Без преданности справедливости и законности невозможно становление и развитие цивилизованных правовых отношений, обретение доверия общества в целом и субъектов экономической деятельности, в частности, к судебной системе и ее важному звену – арбитражу.



В современных условиях неуклонно растет востребованность арбитражного правосудия. Уверен, что Вы и Ваши коллеги - верные букве закона профессионалы, всегда будете обеспечивать надежную защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов всех, кто в этом нуждается.



Примите мои искренние и наилучшие пожелания.



Александр Анкваб».