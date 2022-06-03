АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АРБИТРАЖНОГО СУДА С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Cухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб направил Председателю Арбитражного суда Республики Абхазия Фатиме Квициния поздравительный адрес в связи с 25-летием учреждения суда.
В поздравлении говорится:
«Уважаемая Фатима Алексеевна, поздравляю Вас и Ваших коллег с 25-летием образования Арбитражного суда Республики Абхазия!
В 1994 году Конституция независимого Абхазского государства установила, что хозяйственные споры в республике разрешает Арбитражный̆ суд, а принятие Закона «Об арбитражном суде» и Арбитражного процессуального кодекса стали правовой основой разрешения споров между участниками гражданского оборота в новых условиях.
За годы деятельности национальным судебно-арбитражным сообществом накоплена большая практика в решении споров хозяйствующих субъектов, обеспечена доступность правосудия, стабильность правоприменения арбитражного законодательства.
Без преданности справедливости и законности невозможно становление и развитие цивилизованных правовых отношений, обретение доверия общества в целом и субъектов экономической деятельности, в частности, к судебной системе и ее важному звену – арбитражу.
В современных условиях неуклонно растет востребованность арбитражного правосудия. Уверен, что Вы и Ваши коллеги - верные букве закона профессионалы, всегда будете обеспечивать надежную защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов всех, кто в этом нуждается.
Примите мои искренние и наилучшие пожелания.
Александр Анкваб».