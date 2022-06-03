В МИНЭКОНОМИКИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В совещании приняли участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян, заместитель министра внутренних дел Тенгиз Нармания и директор РУП «Международный аэропорт Сухум им. В.Г.Ардзинба» Вячеслав Эшба.

Сухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. В преддверии наступления активной фазы туристического сезона в министерстве экономики состоялось совещание, посвященное вопросам авиационной безопасности.

В ходе совещания участники обсудили компетенции органов государственного управления и ряд вопросов, требующих межведомственной координации.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сказала, что безопасность является общепринятым приоритетом в авиации и напомнила о необходимости исполнения владельцами, эксплуатантами легких и сверхлегких воздушных судов требований авиационных правил Республики Абхазия.

Озган поручила отделу транспорта министерства экономики, РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г.Ардзинба проинформировать эксплуатантов воздушных судов о необходимости обращения в Министерство экономики Республики Абхазия за получением разрешительных документов на использование воздушного пространства республики.

Министерство внутренних дел в свою очередь выразило готовность оказать содействие в обеспечении контроля обозначенных вопросов.