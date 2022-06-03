ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД БУДЕТ НЕСТИ СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ ДО ОКОНЧАНИЯ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Глава ведомства заслушал отчеты начальников ГОРРОВД, в которых руководители территориальных подразделений представили анализ деятельности прошлых лет, доложили о планах по обеспечению правопорядка на подведомственных участках.

Cухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба провел планово-отчетное совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел по вопросам несения службы в период летнего курортного сезона.

Министр обозначил ряд служебных направлений, по которым необходимо усилить работу в отдельных районах республики. В частности, оперативным службам МВД Вальтер Бутба поставил задачи по усилению предупредительно-профилактической работы в целях недопущения преступлений и правонарушений.

Обеспечение дорожной безопасности на республиканской трассе Псоу-Ингур возложено на подразделения УГАИ МВД, городские и районные отделы Госавтоинспекции круглосуточно патрулируют автодороги районного значения по всем туристическим маршрутам.

«Водители автотранспортных средств, которые занимаются перевозкой пассажиров, экскурсионных групп, работают на туристических направлениях, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии будут привлекаться к максимально строгой ответственности – это лишение водительских удостоверений, постановка транспорта на спецстоянки» - отметил министр.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в местах массовых посещений туристов и гостей Абхазии задействованы дополнительно сформированные экипажи патрульных служб. В местах самостоятельного отдыха туристов в большей степени будут задействованы пешие патрульные группы. Это излюбленные места так называемого «дикого» туризма –протяженная береговая полоса в Гудаутском районе и прибрежная часть Сухумского района вдоль устья реки Гумиста.

«Повышение уровня безопасности туристов - одна из главных наших задач в период летнего сезона, так же большое количество жителей Абхазии задействовано в курортной сфере – это инфраструктура, расселение прибывших на отдых людей, растет число отелей и частного сектора, поэтому необходимо активизировать работу участковых уполномоченных милиции, теснее взаимодействовать с местным населением»- сказал министр.

Наиболее посещаемыми гостями Абхазии остаются столица и Гагрский район, за обеспечение правопорядка на вверенных территориях личный состав несет большую ответственность. В связи с ростом популярности туристических направлений в восточной части Абхазии, где открываются новые маршруты, по указанию министра внутренних дел личный состав ОВД Ткуарчалского, Очамчырского и Гулрыпшского районов будет усилен путем прикомандирования сотрудников центрального аппарата МВД.

Как уточнил Вальтер Бутба, для повышения эффективности обеспечения правопорядка на всей территории республики планируется взаимодействие с силовыми структурами Абхазии, в частности, МВД и МЧС РА готовится план мероприятий по обеспечению безопасного пребывания туристов в удаленных горных районах – это Ткуарчалский район, высокогорье Сухумского района, Псху, а так же Рицинское направление.

В целом по республике в обеспечении правопорядка так же задействованы курсанты учебного центра МВД РА и ВУЗов МВД Росси, прибывающие в Абхазию для прохождения предметной практики и каникулярный период.

С 1 июня текущего года в соответствии с приказом министра внутренних дел весь личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.