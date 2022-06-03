СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К РЕСТАВРАЦИОННЫМ РАБОТАМ В СУХУМСКОМ ПАНТЕОНЕ

Cухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием министра культуры Даура Кове, руководства Управления капитального строительства, РУП «Абхазстрой» и членов Государственной комиссии по монументальному искусству, которое было посвящено состоянию мемориального кладбища – Сухумского пантеона государственных, общественных деятелей, деятелей культуры и искусства.

Пантеон был создан в 1959 году на восточном склоне Сухумской горы. Последний раз ремонтно-восстановительные работы были проведены в 2013 году по решению правительства.

С тех пор мероприятия по уходу за территорией мемориального комплекса проводились администрацией Сухума в 2020 году и сейчас.

Статус объекта культурного наследия после развала Советского Союза был не определен. Многие надмогильные скульптурные сооружения под влиянием времени и агрессивной природной среды пострадали, ограда, периметр которой составляет 300 метров, разрушена, отсутствует освещение территории пантеона.

Недавно в результате вандализма неустановленными лицами был нанесен существенный вред некоторым памятникам – отдельные элементы скульптурных сооружений были украдены.

Премьер-министр выслушал оценки состояния пантеона, данные членами госкомиссии по монументальному искусству и руководителями строительного комплекса.

Предстоит провести серьезные работы по восстановлению или замене поврежденных памятников, обустройству территории пантеона, его освещению, сооружению ограды, организации охранных мероприятий. В ближайшее время правительство определит орган государственного управления, ответственный за содержание Сухумского пантеона.

Александр Анкваб поручил министру культуры координировать работу структур, вовлеченных в подготовку и проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, имеющего важное государственное значение.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.