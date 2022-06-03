В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНЫ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ГЕРОИ ИСКАНДЕРА» ИЗ СЕРИИ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ АБХАЗИИ»

Общий аверс. В круге меньшего диаметра, расположенного асимметрично, ближе к правому краю монетного поля, помещено рельефное изображение Фазиля Искандера. Слева изображено условное созвездие в виде семи разновеликих восьмиконечных звёзд. Ниже и в центре – цифра «90». Цифра и звёзды покрыты позолотой. Полукругом по периметру нижнего края монеты – надпись «ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР» и годы жизни «1929-2016».

Памятная монета «Молельное дерево»

Реверс. Изображение Молельного дерева занимает всю центральную часть композиции. Ветви и корни словно выходят за край монетного поля. Это старый, дуплистый и полусожженный молнией орех, обвитый виноградной лозой. Его корни уходят вглубь, а уцелевшие зеленеющие и даже плодоносящие ветви стремятся вверх. Старинные ритуальные наконечники стрел изображены в виде орнаментальной полосы. А увеличенный в масштабе древний топор расположился в нижней части монетного поля, у корней дерева.

Тираж: 300 шт.

Диаметр: 60 мм

Материал: Серебро 925

Масса изделия: 169 г

Номинал: 100 апсар

Художник: Дзидзария Адгур Георгиевич

Серия: «Выдающиеся личности Абхазии»

Каталожный номер: 0160100-23

Памятная монета «Хабуг»

Реверс. Левую половину монетного поля занимает поплечный портрет Хабуга, со скрещенными перед собой кистями рук. В правой верхней четверти Хабуг ведет на мельницу мула. Выше виден «Большой Дом», на фоне гор. В нижней правой четверти номинал монеты «10 ԥсарк», год чеканки «2019», надпись «Аԥсны Абанк». В середине, с правого края монетного поля – герб Республики Абхазия.

Тираж: 300 шт.

Диаметр: 39 мм

Материал: Серебро 925

Масса изделия: 67,7 г

Номинал: 10 апсар

Художник: Дзидзария Адгур Георгиевич

Серия: «Выдающиеся личности Абхазии»

Каталожный номер: 0160010-18

Памятная монета «Сандро из Чегема»

Реверс. Правую часть монетного поля занимает погрудный портрет дяди Сандро. Он изображён в момент эмоционального рассказа об очередном приключении, а положение кисти намекает на невидимый рог - неотъемлемый атрибут великого тамады. В левой верхней четверти монетного поля молодой дядя Сандро верхом на коне прыгает через предполагаемый игральный стол, который символизирует пара костей. Ниже изображение фрагмента сухумской бухты, вид на которую открывается с верхнего яруса кафе «Амра». По периметру надписи: «Аԥсны Абанк», номинал монеты «10 ԥсарк», год чеканки «2019», герб Республики Абхазия.

Тираж: 300 шт.

Диаметр: 39 мм

Материал: Серебро 925

Масса изделия: 67,7 г

Номинал: 10 апсар

Художник: Дзидзария Адгур Георгиевич

Серия: «Выдающиеся личности Абхазии»

Каталожный номер: 0160010-19

Памятная монета «Чик»

Реверс. Правую половину монетного поля занимает поплечный портрет Чика. В нижней части, на уровне груди, маленькое изображение любимой собачки Белочки. В левой верхней четверти дворовая команда во главе с Чиком обрывает мушмулу. В нижней левой четверти номинал монеты «10 ԥсарк», год чеканки «2019», надпись «Аԥсны Абанк». В середине, с правого края монетного поля – герб Республики Абхазия.

Тираж: 300 шт.

Диаметр: 39 мм

Материал: Серебро 925

Масса изделия: 67,7 г

Номинал: 10 апсар

Художник: Дзидзария Адгур Георгиевич

Серия: «Выдающиеся личности Абхазии»

Каталожный номер: 0160010-20

Памятная монета «Кролики и удавы»

Реверс. Центральную часть композиции занимает изображение кроликов и удавов на фоне джунглей. Запечатлён момент гипноза кролика удавом. «Теперь я твердо знаю: ваш гипноз – это наш страх. Наш страх - это ваш гипноз». В нижней части монеты номинал «10 ԥсарк», год чеканки «2019», надпись «Аԥсны Абанк». Наверху, по центру – герб Республики Абхазия.

Тираж: 300 шт.

Диаметр: 39 мм

Материал: Серебро 925

Масса изделия: 67,7 г

Номинал: 10 апсар

Художник: Дзидзария Адгур Георгиевич

Серия: «Выдающиеся личности Абхазии»

Каталожный номер: 0160010-21

Памятная монета «Широколобый»

Реверс. Всю центральную часть композиции занимает изображение плывущего буйвола. Пена, образовавшаяся вокруг него, напоминает крылья, символизирующие его свободу. «И чегемцы дивились этому буйволу и уважали его за то, что он убежал оттуда, откуда никто не возвращался». По периметру сверху надпись «Аԥсны Абанк», снизу – номинал монеты «10 ԥсарк», год чеканки «2019». В середине, с правого края монетного поля – герб Республики Абхазия.

Тираж: 300 шт.

Диаметр: 39 мм

Материал: Серебро 925

Масса изделия: 67,7 г

Номинал: 10 апсар

Художник: Дзидзария Адгур Георгиевич

Серия: «Выдающиеся личности Абхазии»

Каталожный номер: 0160010-22