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Абхазия Информ

В МОСКОВСКОМ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ «ДОМ МОСКВЫ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА С УЧЕНИКАМИ ШКОЛ СТОЛИЦЫ

Новости Пятница, 03 июня 2022 23:12
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В МОСКОВСКОМ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ «ДОМ МОСКВЫ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА С УЧЕНИКАМИ ШКОЛ СТОЛИЦЫ

Cухум. 3 июня 2022. Абхазия-Информ. Творческая встреча с учениками школ столицы Абхазии, приуроченная ко Дню защиты детей, прошла в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме.

Участниками мероприятия стали ученики 3, 4 и 5 классов школы №2 имени А.С.Пушкина и лицея-интерната.

Мероприятие в интерактивном формате провёл заслуженный артист Абхазии, актёр государственного русского театра драмы им. Ф.А.Искандера Джамбул Жордания. 

Он рассказал детям о том какая сверхзадача заложена в сказке и в чём смысл этого литературного фольклорного жанра, а самое главное - сделал акцент на том, что Пушкин является родоначальником современного русского литературного языка и его творчеством была завершена длительная эволюция русской словесности.

После этого он прочитал одно из самых известных произведений Пушкина - Сказку о царе Салтане. В ходе чтения, Джамбул Жордания пояснял значения таких слов как баять (говорить, рассказывать ), засмолить (покрыть или пропитать смолой), златоглавый (имеющий позолоченную главу, купол) и других.

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В финале встречи каждый ребёнок нарисовал на листе бумаги тот образ, который ему запомнился после прочтения сказки.

Это третье по счёту мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, которое Дом Москвы провёл при финансовой поддержке Правительства Москвы. Днём ранее на двух площадках Сухума прошло открытие детского теннисного турнира и театрализованная шоу-программа.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 03 июня 2022 23:17

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