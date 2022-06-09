СОТРУДНИКИ ГИМС МЧС ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ПЛЯЖИ РЕСПУБЛИКИ

Cухум. 9 июня 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии завершили осмотр всех 20 пляжей на территории республики. Согласно существующему законодательству, городские пляжи находятся в ведении местных органов власти и руководителей туристических объектов, на чьей территории они размещены.

МЧС Абхазии осуществляет надзорные функции по соблюдению установленных правил. Для полноценного функционирования пляжей необходимо осмотреть и очистить прибрежное дно от предметов, которые могут нанести повреждения купающимся, купальную техническую зону оградить буями, обеспечить наличие спасательного поста со спасателями и плавсредством, установить сигнальную мачту, разрешающую или запрещающую купанию.



Официальное открытие купального сезона состоялось 5 июня. По словам руководства ГИМС МЧС, полностью соответствуют установленным параметрам 8 пляжей, а именно в селе Тамыш – пляж ООО «Золотое Руно 2020», пляж Гулрыпшского района, несколько купальных зон в Сухуме, пляжи ООО «Аксель Сиа», «Дель Мар», «Сани-Бар», пляж тургостиницы «Айтар», ИП «Киланава», а также купальная зона ООО «Напра Холидей» в Гагре.

На всех остальных пляжах в той или иной мере не устранены те или иные недочеты, о чём Государственная инспекция по маломерным судам МЧС уведомила руководителей районных администраций и объектов, к которым относятся соответствующие пляжи.

Усилен контроль технического состояния маломерных судов, а также наличия у их владельцев разрешительных документов на эксплуатацию, сообщает МЧС.

Спасатели напоминают о строгом соблюдении правил использования гидроциклов, прогулочных лодок, катамаранов, исключительно за пределами купальный сезон во избежание несчастных случаев на воде.