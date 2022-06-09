СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГЕНПРОКУРАТУРАМИ АБХАЗИИ И РОССИИ

Cухум. 9 июня 2022. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Абхазии А.Н. Агрба и Генеральный прокурор России И.В. Краснов подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Абхазия и Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Положения Соглашения несколько шире ранее действовавшего (аналогичное Соглашение было подписано 1 октября 2008 г.). Оно предусматривает сотрудничество сторон в вопросах обеспечения законности, защиты прав и свобод человека, противодействия наиболее опасным видам преступлений, в том числе совершенным в организованных формах, включая: преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе совершенные с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов; легализацию доходов, полученных преступным путем; незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ; незаконную миграцию, торговлю людьми, органами и тканями человека; экологические преступления; коррупцию и иные должностные преступления; преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних и других наиболее социально уязвимых категорий граждан.

В рамках достигнутых договоренностей Генпрокуратура Абхазии и Генпрокуратура России будут взаимодействовать в вопросах профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров для органов и учреждений прокуратуры, организации научно-исследовательской деятельности по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Соглашение также предусматривает обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, методическими материалами, учебной литературой и научными изданиями, а также обмен опытом работы.