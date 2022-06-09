«Задача стоит в том, чтоб максимально упростить пересечение границы. Выполнить статью № 9 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 2014 года. Надо достигнуть следующих параметров – свободного передвижения граждан между государствами, товаров и услуг. Ограничения могут быть только по мерам безопасности. Вот к этому надо прийти. Наши доблестные пограничники должны нести службу на границе с нашим противником. А здесь, в течение ближайшего времени нам от этого надо уйти. Потому как пограничники подготовлены для решения более сложных задач, а не тех, которые сейчас они решают на пункте пропуска», – сказал глава государства.

Отметив важность тщательного подхода к данному вопросу, президент поинтересовался видением руководства администрации президента и кабинета министров в решении этой проблемы.

По словам премьер-министра Александра Анкваб, в прошлые времена эти вопросы решались очень быстро, в течение 10-15 минут. Глава Кабмина считает необходимым более частое взаимодействие с российскими коллегами для того, чтобы вернуть эту тенденцию.

«Надо чаще встречаться руководителям ведомств, которые осуществляют эту работу, чаще встречаться и на одной, и на другой стороне. Поднимать ключевые вопросы, не стесняться друг друга, говорить друг другу правду, какая она есть, какова роль человеческого фактора, какова роль техники. Это, к сожалению, утеряно, это надо возобновить. На мой взгляд, надо снять человеческий фактор. Все это может происходить намного быстрее. Мы можем проводить совещания на разных уровнях, но если не будет конкретного решения, будут страдать люди, которые хотят ездить к нам отдохнуть. В этом смысле у нас большой опыт», – сказал Анкваб.

Глава государства отметил, что, если такой режим существовал, к нему необходимо вернуться. Он поручил руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа взять этот вопрос под контроль.

В свою очередь, Алхас Квициниа подчеркнул, что данный вопрос в компетенции правительства, нежели администрации президента:

«Я считаю, что это прямая обязанность правительства: встречаться со своими коллегами и заниматься этими вопросами. Если есть необходимость в высших инстанциях, где необходимо подключиться президенту, мы, конечно Вам доложим», – заявил руководитель Администрации президента.

Председатель СГБ Роберт Киут доложил участником дискуссии, что встречи с российскими коллегами по данному вопросу проводятся регулярно.

«Их довольно много. У нас частые встречи и хороший диалог с коллегами из России, и ситуации, которые возникают на границе, мы решаем оперативно», –сказал он.

Роберт Киут подчеркнул, что сегодня в российских законах есть определенные нормы, которые не позволяют упростить пересечение государственной границы. Эти моменты обсуждались в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы РА по делам СНГ, евразийской интеграции, и связям с соотечественниками, проходившем при участии абхазской делегации 25 мая текущего года.

Киут отметил, что у российской стороны есть понимание в данном вопросе, но имеющееся сегодня положение не позволяет упростить переход гражданами границы.

Президент Аслан Бжания поручил продолжать имеющиеся рабочие контакты с российскими коллегами.

«Сегодняшний режим пересечения госграницы – это проблема и она оставляет неприятный осадок», – резюмировал он.