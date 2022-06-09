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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ВНЕПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Четверг, 09 июня 2022 21:44
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ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ВНЕПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Cухум. 9 июня 2022. Абхазия-Информ. В связи со сложившейся сложной ситуацией в энергетической отрасли Абхазии по поручению Генерального прокурора Республики Абхазия Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводятся внеплановые мероприятия, направленные на погашение задолженности за потребленную электроэнергию государственными предприятиями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  перед РУП «Черноморэнерго».

В ходе проверки из РУП «Черноморэнерго», а также из СУЭС города Сухум были истребованы списки абонентов, имеющих задолженность за потребленную электроэнергию. Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели были уведомлены о необходимости погашения числящейся за ними задолженности.

В результате принятия мер прокурорского реагирования за период  с марта  2022 года по настоящее время юридическими  лицами  и индивидуальными  предпринимателями погашена задолженность  за потребленную электроэнергию  перед РУП «Черноморэнерго»  в размере 4 902 558  руб.

Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проверка продолжается.  По итогам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 09 июня 2022 21:49

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