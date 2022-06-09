РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2022 ГОДА

«Все профильные структуры и ведомства должны в полном объеме осуществлять свои функциональные обязанности, чтобы у туристов, посещающих нашу страну появилось желание приехать еще раз», – сказал президент.

Cухум. 9 июня 2022. Абхазия-Информ. Открывая совещание глава государства подчеркнул необходимость создания условий для комфортного отдыха туристов и обеспечения их безопасности.

Основной докладчик совещания по курортному сезону 2022 года министр туризма Теймураз Хишба рассказал, что в Абхазии число объектов размещения с 2019 года увеличилось на 60%, а койкомест – на 44%.

«На сегодняшний день в республике 683 средства размещения, в которых 36 591 койкоместо», – сказал Хишба.

В прошлом году, по его словам, Абхазия стала вторым после Турции популярным зарубежным направлением для россиян, и в республике побывали порядка 1,5 млн туристов, что стало рекордом с 1992 года.



Министр туризма не исключил подорожания отдыха летом 2022 года в среднем на 30% в связи с последними событиями в мировой экономике.



Аслан Бжания поинтересовался какой объём финансовых средств был инвестирован в туристическую отрасль в 2021 году, а также сколько объектов размещения и новых рабочих мест организовано к сезону 2022 года.

Президент поручил Минтуризма и министерству по налогам и сборам провести совместную работу по контролю на местах и доложить о новых построенных отелях и санаториях, которые принимают и размещают туристов. К этой работе президент поручил привлечь глав городов и районов, так как они наиболее знакомы со строительством на вверенных под их административное руководство территориях.



Кроме того, глава государства обратил внимание профильных ведомств на необходимость повышения уровня безопасности в различных сферах, в частности пищевую и правоохранительную безопасность.



О специальных мероприятиях МВД по охране общественного порядка в период летнего курортного сезона рассказал министр внутренних дел Вальтер Бутба.



Аслан Бжания поинтересовался, насколько укомплектованы гагрский и гудаутский РОВД и сухумское УВД. Согласно статистике, на эти районы, приходится более 90% всех преступлений.

«Кадровые проблемы есть», – признал министр Бутба, отметив, что в целом, картина не укомплектованности штата составляет около 20%.



В целях повышения мер общественной безопасности и раскрываемости преступлений Глава государства поручил сделать обязательной мерой установку камер слежения на объектах размещения туристов.

К этому мероприятию Аслан Бжания поручил привлечь глав районов, руководителей правоохранительных органов на местах и хозяев отелей и санаториев.



Министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал о готовности медучреждений республики к курортному сезону.

Президент Аслан Бжания поинтересовался, как возрастает нагрузка на медучреждения в курортный сезон.



Бутба сообщил, что в летний период в медучреждения Абхазии обращаются до 8 тысяч граждан.

«В целях улучшения оснащения медицинских учреждений, при содействии Главы государства, было приобретено семь автомобилей скорой помощи. К работе в курортный сезон будут привлечены российские коллеги, это взаимодействие активно прорабатывает Минздрав», – подытожил министр Эдуард Бутба.



О мерах, предпринимаемых министерством по чрезвычайным ситуациям рассказал министр Лев Квициния. Он отметил необходимость организации четырёх медицинских постов скорой помощи в районах, наиболее часто посещаемых туристами.



Потребность в пунктах связана с тем, что медики и сотрудники МЧС не всегда успевают вовремя на место ЧП. Так, подобный пост нужен на объекте Рицинский реликтовый национальный парк, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Аслан Бжания поручил просчитать сметную стоимость организации дополнительных постов скорой помощи и реализовать данный проект в целях обеспечения более оперативного оказания помощи пострадавшим туристам.



Информацию о деятельности пограничного отряда СГБ РА предоставил заместитель председателя, начальник погрануправления Рустам Латипов. Он доложил, что наблюдается рост граждан, пересекающих государственную абхазо-российскую границу. Вместе с тем, данные 2022 года за период майских праздников существенно уступают прошлогодним показателям.



Президент считает, что режим работы КПП Псоу должен быть изменён.

«Задача стоит следующая: упростить пересечение пункта пропуска и облегчить его прохождение гражданами», – сказал он.



О подготовке к курортному сезону в столице рассказал столичный градоначальник Беслан Эшба.



И.о. главы Администрации Гагрского района Адам Цишба и глава Администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа также рассказали о проведенной работе и ходе курортного сезона на местах.



Подводя итоги совещания Аслан Бжания отметил, что особое внимание необходимо уделить состоянию республиканской трассы.

«Дорожная разметка должна соответствовать нормам безопасности. Кроме того, очистка придорожных участков должна вестись круглогодично», – отметил президент.



Готовность ведомств к курортному сезону глава государства оценил на удовлетворительно, вместе с тем потребовав более высоких показателей работы от ГАИ МВД РА, недовольство которой он выразил.



В совещании приняли участие руководство Администрации президента, Кабинета министров, главы Администраций городов и районов, представители туробъектов.

Об этом сообщает сайт главы государства.