В КРУГУ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ

«2021 год показал, что успешная работа Минтуризма, налоговой службы и скромных возможностей Администрации города, дали возможность увеличить в определенной степени бюджет. По 2021 году это 35 миллионов рублей. Для города это существенная цифра. По 2020 году сложно судить, потому что не все подпадали под отчетность в год пандемии. Даже по тем цифрам, которые мы давали на прошлом собрании, количество объектов было другое. Сейчас, по результатам 2021 года и работе по учету и контролю, удалось выйти на эти цифры», – сказал мэр.

Беслан Эшба проинформировал и о работе объектов общественного питания, которых по городу Сухуму 55 – это и кафе, и рестораны, и фастфуды и др.

«Проведенная проверка выявила, что они все готовы к работе. Если считать количество туристов, которые посетили столицу в прошлом году, это порядка 18 тысяч, добавить туда частный сектор, считаем, что порядка 20 тысяч туристов посетило в прошлом году Сухум в летний курортный сезон, не считая межсезонье. Хватает объектов общественного питания для такого количества туристов. В этом плане у нас проблем нет», - сказал глава Администрации.

В городе действует 7 туристических фирм и 47 точек продажи экскурсионных путевок. В 2021 году Сухумский ботанический сад посетило 50 127 взрослых, 6421 детей. НИИЭПИТ – 35 032 взрослых, 4 644 детей.

«Выручка известна, цена билета тоже. Услуга оказывается. Только развития и благие пожелания в будущем», – сказал мэр.

По городу Сухум есть несколько пеших туристических маршрутов - парк Славы, гора фуникулер, фонтан с грифонами, площадь Свободы, прогулка по набережной Махаджиров, филармония, а также места постоянного посещения туристами: Ботанический сад, обезьяний питомник, брехаловка, морской порт, площадь С.В. Багапш.

«В этом году у нас есть проблема с фуникулером. Докладывал премьер-министру. У нас обвал дороги на фуникулер. Закончили проектно-сметную документацию, думаю, что в ближайшее время приступим. Там очень сложные работы», – проинформировал Беслан Эшба.

Мэр Сухума отметил, что все коммунальные службы ведут плановые организационные мероприятия.

«У нас есть серьезная проблема по вывозу мусора. Пошло накопление мусора в Новом районе на площадке таксопарка. Порядка 30 000 куб ТБО (без строительного мусора) в месяц скапливается, в сезон 35 000. А транспортируют и вывозят всего пять машин, одна из которых встала вчера, из тех, что были куплены в 2017 году. Они каждый день делают три рейса в Галский район. Две крупногабаритные тонары ездят в Гал. Недавно еще одну машину приобрели, прибудет 15 июня. Проблемы с машинами возникают потому, что нам приходится возить мусор в Галский район. Если до конца года завершат работы на полигоне в Гулрыпшском районе, то ситуация поменяется», – сказал мэр.

Беслан Эшба рассказал о питомнике на 80 собак, который был построен недавно, и об отношении людей к собакам.

«Это очень серьезная проблема. Проблема в людях. Если посмотреть, 70 процентов собак на набережной – это хозяйские, с ошейниками. Хозяева просто выпускают их гулять, зная, что когда-то вернется.

Беслан Эшба отметил, что в связи с увеличением тарифов за электроэнергию, проблемы с оплатой возникнут у сухумского «Водоканала».

«МУП «Водоканал» платил 15 копеек за кВт/ч. С новыми тарифами надо платить 70 копеек. Прошу применить для коммунальных служб понижающий тариф. Эти деньги им взять неоткуда. Все прекрасно знают, как за воду платят. Хотя бы вдвое увеличить – от 15 до 30 копеек», – сказал мэр.

Аслан Бжания поручил членам правительства отдельно поговорить на эту тему и принять оптимальное разумное решение по тарифам в сложившихся условиях.

Об этом сообщает сайт столицы.