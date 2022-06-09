ПЕРЕВОЗИЛ МЕТАДОН ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Cухум. 9 июня 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия совместно с оперативными сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия после прохождения зоны таможенного контроля таможенного поста «Псоу» был задержан гражданин РА, следовавший из Российской Федерации. При личном досмотре у последнего обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон».



По данному факту будет возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого будет предоставлена дополнительная информация.