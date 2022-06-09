ИЗЪЯТА ОСОБО КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Cухум. 9 июня 2022. Абхазия-Информ. Оперативную информацию разработали и реализовали сотрудники отдела уголовного розыска столичного управления внутренних дел, в результате чего задержали двух гражданок Республики Кыргызстан. У закладчиц изъято наркотическое вещество в особо крупном размере.

Тагайбекова Атыргул Орозбековна 1997г.р. на момент проведения личного досмотра хранила в своей ручной клади 34 заизолированных свертка. В каждом из которых сотрудники милиции обнаружили расфасованное в целлофановые пакеты белое кристаллообразное вещество. Впоследствии экспертами установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством «метадон».

Процедуре личного досмотра подвергнута и вторая задержанная, Акбарали Кызы Алтынай 1999г.р., которая так же в присутствии понятых выдала хранимые при себе свертки с аналогичным веществом, в количестве 30 штук.

Акбарали Кызы Алтынай и Тагайбекова Атыргул Орозбековна, находясь в городе Гагра, действуя группой лиц по предварительному сговору незаконно приобрели, с целью последующего сбыта, наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, которое незаконно хранили при себе и в последствии распространяли путем скрытного размещения в потайных местах на территории Республики Абхазия, а именно в г. Сухум.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанных гражданок, последние указали на места ранее сделанных тайных закладок.

Прибыв в Абхазию, женщины поселились в г. Сухум. 30 готовых к реализации заизолированных свертков, а так же фасовочные принадлежности и электронные весы при обыске жилища по адресу временного проживания последних, сотрудниками милиции было обнаружено и изъято.

Распространяя наркотическое средство в г. Сухум, женщины до момента их задержания произвели так называемые закладки в местах по улице Джонуа, Когония, Басария, Инал-ипа, улице Калмыкова, 4 Марта, улице Бубновой и на набережной Махаджиров, в общей сложности по указанным адресам изъято 13 свертков с аналогичным наркотическим веществом.

Таким образом, гражданки расфасовали в 107 свертков и подготовили к реализации порядка 50 грамм сильнодействующего наркотического средства «метадон».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин судом г. Сухум удовлетворено. Атыргул Тагайбекова и Акбарали Кызы Алтынай водворены в изолятор временного содержания МВД Абхазии. Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.