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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕАТРОВ ПРОЙДЕТ В ТАМБОВЕ

Новости Среда, 08 июня 2022 17:30
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕАТРОВ ПРОЙДЕТ В ТАМБОВЕ

Cухум. 8 июня 2022. Абхазия-Информ. В середине июня 2022 года Тамбовский академический драматический театр примет 4-й Фестиваль русских зарубежных театров. В рамках фестиваля свои спектакли покажут театральные коллективы из Абхазии, Армении, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Так, в фестивали примут участие Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера (г. Сухум, Абхазия), Государственный русский драматический театр им. В.В. Маяковского (г. Душанбе, Таджикистан), Юго-Осетинский государственный драматический театр им. К. Хетагурова (г. Цхинвал, Южная Осетия), Ереванский русский драматический театр им. К.С. Станиславского (г. Ереван, Республика Армения), Государственный Молодежный театр Узбекистана (г. Ташкент, Республика Узбекистан) и Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан).

Главные задачи фестиваля – развитие профессионального сотрудничества с русскими театрами, работающими за пределами Российской Федерации, расширение зрительской аудитории и обсуждение творческих и практических вопросов работы русских театров за рубежом.

Фестиваль организован Фондом «Стремление» при поддержке Министерства культуры РФ.

Комментирует Максим Егоров, врио главы администрации Тамбовской области: «Уверен, что такой масштабный международный проект поможет развитию профессиональных и культурных связей между странами, популяризирует русское театральное искусство и русскоязычные коллективы стран ближнего зарубежья. Сейчас особенно важно поддерживать нашу великую культуру и язык».

Программа фестиваля предназначена для самого широкого круга зрителей. Спектакли можно будет увидеть с 16 по 22 июня включительно на сцене драматического театра «ТамбовТеатр», который также представит постановку «Апрельский романс».

Всего в фестивале примут участие более 200 артистов из семи стран. Специальные мероприятия – лекции и мастер-классы для руководителей и специалистов учреждений культуры – состоятся 14 и 15 июня. Все спектакли будут сопровождаться онлайн-трансляциями.

Ежегодный международный фестиваль был учрежден по поручению Министерства культуры Российской Федерации и стартовал в Год театра, в 2019 году. Тогда на сценах различных московских театров были показаны спектакли лучших русских государственных театров ближнего зарубежья. В 2020 году фестиваль также состоялся в Москве, в 2021 площадкой стал первый русский театр – Театр им. Волкова в Ярославле.

В 2022 спектакли русских театров принимает Тамбовская область.

Подробная программа доступна на официальном сайте театра.

Билеты уже в продаже.

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