МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ АБХАЗИИ ГОТОВЫ К ОКАЗАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ

В 2021 году Республику Абхазия посетило более 1, 5 миллиона человек. Туристам, которым требовалась медицинская помощь во время пребывания в Абхазии, оказывалась своевременно и в полном объёме», – сказал министр.

О готовности медучреждений Абхазии к курортному сезону рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на расширенном совещании в Администрации Президента РА, посвященном курортному сезону

Основная нагрузка в курортный сезон ложится на Гагрскую ЦРБ, Республиканскую и Сухумскую городскую больницы.

Коечный фонд больниц, преимущественно задействованных в оказании медицинской помощи туристам, составляет: Республиканская больница – 410 коек соматического профиля и 100 коек родовспоможения; Гагрская ЦРБ – 220 коек; Сухумская инфекционная больница – 60 коек (30 взрослых, 30 детских); Гудаутская ЦРБ – 220 коек.

«В Гагрскую ЦРБ в течение курортного сезона обращаются за сутки до 70 взрослых и более 50 детей с различными травмами, острым гастроэнтеритом и другими соматическими заболеваниями», – сообщил министр.

В рамках российско-абхазского межправительственного соглашения от 2013 года туристам оказывается экстренная неотложная медицинская помощь на бесплатной основе.

«В случае необходимости во взаимодействии с Минздравом Краснодарского края обеспечивается транспортировка больного в медучреждения РФ. Маршрутизация налажена, проблемы, связанные с транспортировкой больных, отсутствуют», – сказал Бутба.

В 2021 г. всех туристов с симптомами Covid-19 тестировали на бесплатной основе, бесплатным было стационарное лечение. «Такая практика будет продолжена и в период курортного сезона 2022 года», – отметил Бутба.

По данным Минздрава на 7 июня, подтвержденных случаев Covid-19 в лечебных учреждениях РА нет.

За все время пандемии в республике выявлено 53 639 заболевших covid-19, летальных исходов – 683.

«Сформированы и находятся в резерве медицинские бригады (медсестры, врачи, санитарки), составлены графики открытия отделений при вспышке инфекции», – уточнил министр.

Гудаутская ЦРБ, выполнявшая функции ковидного госпиталя, плавно переведена на штатный режим работы. Она также сможет в полной мере принимать туристов. В ней функционируют все лечебные подразделения, кабинет компьютерной томографии, рентгеновский кабинет, биохимическая-клиническая лаборатория.

Медучреждения республики обеспечены необходимыми расходными материалами и лекарственными препаратами для оказания экстренной медицинской помощи.

Ежегодно в среднем в медицинские учреждения Республики Абхазии обращаются до 8 тысяч туристов, однако учитывая, что в текущем году ожидается поток туристов, значительно превышающий уровень предыдущих лет, обращаемость туристов в медицинские учреждения республики также возрастет, полагают в Минздраве.

«В целом, медицинские учреждения Республики Абхазия готовы к оказанию медпомощи гостям», – подчеркнул министр.

При этом он обратил внимание и на то, что в Гагрской ЦРБ, куда обращается больше всего туристов, не хватает врачей – терапевтов, хирургов экстренной помощи, анестезиолога-реаниматолога.

Для решения этой задачи Минздравом будет принято решение о прикомандировании в Гагрскую ЦРБ на период курортного сезона медиков из других медучреждений.

В Гагрском районе к приему туристов также готовы Пицундская городская больница, Цандрыпшская поселковая поликлиника, восемь ФАПов и две сельские врачебные амбулатории.

В Гагре лишь одна бригада скорой медицинской помощи, которая совершает около 30 - 40 выездов в сутки, а также занимается транспортировкой больных в Сухум и до государственной границы с РФ.

«Решение данной проблемы также планируется путем прикомандирования сводной медицинской бригады на время турсезона», – уточнил Бутба.

Он также отметил, что благодаря руководству страны приобретено семь автомобилей скорой помощи разной комплектации, в том числе и реанимобиль.

Чтобы перераспределить потоки больных детей во время турсезона и снизить нагрузку на Республиканскую детскую больницу Минздравом принято решение направлять в инфекционную больницу детей с респираторными заболеваниями. Для этого там открыты две специализированные палаты. Дети с кишечной инфекцией будут проходить лечение в детской больнице.

Министр с сожалением констатировал, что и инфекционная и детская больницы испытывают дефицит персонала.

В целом по республике наблюдается нехватка узкопрофильных специалистов – детских инфекционистов, детских реаниматологов и других специалистов, при этом имеет место избыток специалистов хирургической, акушерско-гинекологической и стоматологической направленности.

Для решения этой проблемы Минздрав реализует целевую программу по кадровому обеспечению системы здравоохранения РА.

По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, в ходе недавней командировки в Москву им была достигнута договоренность с Минздравом РФ о прикомандировании в Абхазию детских инфекционистов на период курортного сезона.

Прорабатывается с коллегами из РФ и вопрос об организации дополнительных стационарных медицинских постов скорой медицинской помощи на Республиканской трассе «Псоу – Ингур»», а также по дороге на озеро Рица. Речь идет о четырех медицинских поста – Рица, Гудаута, Гагра и Тамыш.