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Абхазия Информ

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ АБХАЗИИ ГОТОВЫ К ОКАЗАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ

Новости Среда, 08 июня 2022 17:16
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МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ АБХАЗИИ ГОТОВЫ К ОКАЗАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ

Cухум. 8 июня 2022. Абхазия-Информ. О готовности медучреждений Абхазии к курортному сезону рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на расширенном совещании в Администрации Президента РА, посвященном курортному сезону

В 2021 году Республику Абхазия посетило более 1, 5 миллиона человек. Туристам, которым требовалась медицинская помощь во время пребывания в Абхазии, оказывалась своевременно и в полном объёме», – сказал министр.

Основная нагрузка в курортный сезон ложится на Гагрскую ЦРБ, Республиканскую и Сухумскую городскую больницы.

Коечный фонд больниц, преимущественно задействованных в оказании медицинской помощи туристам, составляет: Республиканская больница – 410 коек соматического профиля и 100 коек родовспоможения; Гагрская ЦРБ – 220 коек; Сухумская инфекционная больница – 60 коек (30 взрослых, 30 детских); Гудаутская ЦРБ – 220 коек.

«В Гагрскую ЦРБ в течение курортного сезона обращаются за сутки до 70 взрослых и более 50 детей с различными травмами, острым гастроэнтеритом и другими соматическими заболеваниями», сообщил министр.

В рамках российско-абхазского межправительственного соглашения от 2013 года туристам оказывается экстренная неотложная медицинская помощь на бесплатной основе.

«В случае необходимости во взаимодействии с Минздравом Краснодарского края обеспечивается транспортировка больного в медучреждения РФ. Маршрутизация налажена, проблемы, связанные с транспортировкой больных, отсутствуют», сказал Бутба.

В 2021 г. всех туристов с симптомами Covid-19 тестировали  на бесплатной основе, бесплатным было стационарное лечение. «Такая практика будет продолжена и в период курортного сезона 2022 года», отметил Бутба.

По данным Минздрава на 7 июня,  подтвержденных случаев Covid-19 в лечебных учреждениях РА нет.

За все время пандемии в республике выявлено 53 639 заболевших covid-19, летальных исходов 683.

«Сформированы и находятся в резерве медицинские бригады  (медсестры,  врачи, санитарки), составлены графики открытия отделений при вспышке инфекции», – уточнил министр.

Гудаутская ЦРБ, выполнявшая функции ковидного госпиталя,  плавно переведена на штатный режим работы.  Она также сможет в полной мере принимать туристов. В ней функционируют все лечебные подразделения, кабинет компьютерной томографии,  рентгеновский кабинет, биохимическая-клиническая лаборатория.

Медучреждения республики обеспечены необходимыми расходными материалами и лекарственными препаратами для оказания экстренной медицинской помощи.  

Ежегодно в среднем в медицинские учреждения Республики Абхазии обращаются до 8 тысяч туристов, однако учитывая, что в текущем году ожидается поток туристов, значительно превышающий уровень предыдущих лет, обращаемость туристов в медицинские учреждения республики также возрастет,  полагают в Минздраве.  

«В целом, медицинские учреждения Республики Абхазия готовы к оказанию медпомощи гостям», –  подчеркнул министр.

При этом он обратил внимание и на то, что в Гагрской  ЦРБ, куда обращается больше всего туристов, не хватает  врачей – терапевтов,  хирургов  экстренной помощи, анестезиолога-реаниматолога.  

Для решения этой задачи Минздравом будет принято решение о прикомандировании в Гагрскую ЦРБ на период курортного сезона медиков из других медучреждений.  

В  Гагрском районе к приему туристов  также готовы Пицундская городская больница, Цандрыпшская поселковая поликлиника,  восемь ФАПов и  две сельские врачебные амбулатории.

В  Гагре  лишь одна бригада скорой медицинской помощи, которая совершает около 30 - 40 выездов в  сутки, а также  занимается транспортировкой  больных в Сухум и до государственной границы с РФ.

«Решение данной проблемы также планируется путем прикомандирования сводной медицинской бригады на время турсезона», – уточнил Бутба.

Он также отметил, что благодаря руководству страны  приобретено семь автомобилей скорой помощи разной комплектации, в том числе и реанимобиль.

Чтобы перераспределить потоки больных детей во время турсезона и снизить нагрузку на Республиканскую детскую больницу Минздравом  принято решение направлять в инфекционную больницу детей с респираторными заболеваниями. Для этого там открыты две специализированные палаты. Дети с кишечной инфекцией будут проходить лечение в детской больнице.

Министр с сожалением констатировал, что и инфекционная и детская больницы испытывают дефицит персонала.

В целом по республике наблюдается нехватка узкопрофильных специалистов – детских инфекционистов, детских реаниматологов и других специалистов, при  этом имеет место избыток специалистов  хирургической, акушерско-гинекологической и стоматологической направленности.

Для решения этой проблемы Минздрав  реализует целевую программу по кадровому обеспечению  системы здравоохранения РА.

По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, в ходе недавней командировки в Москву им была достигнута договоренность с Минздравом  РФ о прикомандировании в Абхазию  детских инфекционистов на период курортного сезона.

Прорабатывается с коллегами из РФ и вопрос об организации дополнительных стационарных медицинских постов скорой медицинской помощи на Республиканской трассе «Псоу – Ингур»», а также по дороге на озеро Рица. Речь идет о четырех  медицинских поста Рица, Гудаута, Гагра и  Тамыш.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 08 июня 2022 17:24

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