ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Cухум. 8 июня 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове находится с рабочей поездкой в Краснодарском крае для встречи с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной.

В ходе встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Были рассмотрены новые идеи и форматы развития уже существующих добрых отношений. Стороны подчеркнули важность взаимодействия двух ведомств и обозначили перспективные направления сотрудничества.

В завершение встречи принято решение о разработке проекта Соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства между Республикой Абхазия и Краснодарским краем для дальнейшего подписания.