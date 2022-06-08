ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Cухум. 8 июня 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК в зоне таможенного контроля остановлены и подвергнуты досмотру гражданки Республики Абхазия, проходившие таможенный контроль по «зеленому коридору». В результате досмотра ручной клади у каждой обнаружена и изъята алкогольная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли в количестве по 9 бутылок.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия. В результате досмотра ручной клади гражданина, следовавшего из Абхазии, обнаружен и изъят запрещенный к вывозу с таможенной территории РА цветной металл (медь) общим весом 8,150 кг.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.