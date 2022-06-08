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Абхазия Информ

НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МВД АБХАЗИИ

Новости Среда, 08 июня 2022 16:27
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НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МВД АБХАЗИИ

Cухум. 8 июня 2022. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Республики Абхазия осуществляют прием документов юношей – кандидатов для поступления в Учебный центр МВД Абхазии.

Вступительные экзамены предусматривают сдачу нормативов по физической подготовке, экзамен по истории и Конституции, диктант по русскому языку.

Прием ведется для кандидатов – юношей, окончивших 11 классов средней школы. За справками обращаться в кадровую службу Учебного Центра МВД (контактный телефон +7 940 925-08-26).

Учебный центр открыт на базе Сухумской средней специальной школы милиции, действующей с 1998 года. Срок обучения три года по специальности «Правоохранительная деятельность».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 08 июня 2022 16:32

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