НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МВД АБХАЗИИ

Вступительные экзамены предусматривают сдачу нормативов по физической подготовке, экзамен по истории и Конституции, диктант по русскому языку.

Cухум. 8 июня 2022. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Республики Абхазия осуществляют прием документов юношей – кандидатов для поступления в Учебный центр МВД Абхазии.

Прием ведется для кандидатов – юношей, окончивших 11 классов средней школы. За справками обращаться в кадровую службу Учебного Центра МВД (контактный телефон +7 940 925-08-26).

Учебный центр открыт на базе Сухумской средней специальной школы милиции, действующей с 1998 года. Срок обучения три года по специальности «Правоохранительная деятельность».