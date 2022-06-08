ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АБХАЗИИ

«В настоящее время туризм является одной из важнейших экономических отраслей Абхазии. Страны, в которых развит туризм, получают стабильный доход, поэтому каждое государство заинтересовано в том, чтобы поток туристов увеличивался.

По данным ежегодного исследования Всемирного совета по туризму и путешествиям за последние 10 лет совокупный вклад туризма в мировой валовой внутренний продукт оценивается на уровне 10,3%, или около 8,9 трлн. долларов США. Темпы роста сферы туризма десятый год опережают темпы роста мировой экономики. Количество рабочих мест в сфере туризма 330 миллионов человек, при этом одно из четырех рабочих мест в мире создается в туристическом секторе, что делало индустрию лучшим партнером в деле решения задач с трудоустройством.

В Абхазии функционирует 683 объекта размещения на 36 591 койко-мест (данные за 2021 г). По сравнению с 2019 годом количество объектов увеличилось на 60%, койко-мест на 44%. Такой прирост связан с тем, что в сезон 2021 г. велась совместная работа с Министерством по налогам и сборам по пересчету коечного фонда.

Туристический рекреационный комплекс является одним из приоритетных в социально-экономическом развитии Абхазии. Туристско-рекреационный потенциал и историко-культурное наследие позволяют обеспечить интенсивное и динамическое развитие туризма в стране и интеграцию Абхазии в международный рынок туризма, что создает условия для устойчивого роста занятости и доходов населения, развития смежных с туризмом отраслей и увеличения инвестиций в национальную экономику.

По данным Ассоциации туроператоров России, Абхазия стала вторым по популярности после Турции зарубежным направлением для отдыха в 2021 году. Этот год оказался, в плане количества посетивших Абхазию, рекордным. Если говорить о цифрах – это примерно 1,5 млн. туристов, включая однодневные экскурсионные группы и самостоятельных автотуристов. Этому способствовала как отличная погода в бархатный сезон, так и то, что подавляющее большинство направлений зарубежного туризма остались для граждан РФ закрытыми.

Курортный сезон в Абхазии начинается в мае и заканчивается в конце октября, при этом стоимость отдыха заметно отличаются по месяцам. Июль и август – пик купального сезона, поэтому цены на проживание выше, чем в июне и в бархатный сезон.

Примерная стоимость проживания на одного человека при двухместном размещении в отелях с системой «все включено», на 7 ночей, в июне составляет от 15 до 30 тысяч рублей, в июле и августе от 30 до 50 тысяч рублей, в «бархатный сезон» от 25 тысяч рублей. Если система «все включено» не является обязательным условием для отдыха, цены будут ниже.

Стоимость проживания в частном секторе начинается от 1000 рублей за номер в сутки. Однокомнатную квартиру можно снять от 1000 рублей, двухкомнатная будет стоить 1500 рублей. Стоимость жилья зависит от условий, близости к морю, сезона. В высокий сезон предложения стоят значительно дороже.

Возможно подорожание отдыха летом 2022 года в Абхазии. Это связано с последними событиями в мировой экономике. Санкции против России со стороны западных стран Евросоюза не могут пройти мимо республики, так как она находится в рублевой зоне, и большая часть товаров, необходимых для оснащения, функционирования и обеспечения материально-технической базы гостиниц доставляется из России.

По анализу, проведенному среди наших туроператоров, в среднем цены могут подняться на 20-30%, в зависимости от цен на рынках. Спрос на абхазское направление в данный момент приближается к доковидному периоду. Больше всего в годовом выражении выросли цены на размещение в топовых объектах.

Наблюдается также увеличение цен и в экскурсионной сфере, в частности на брендовых объектах турпоказа. Так, с 1 мая текущего года стоимость входного билета на КПП Рица поднялась на 100% , в Новоафонской пещере на 40%.

Данная мера позволит решить вопрос с проведением ряда ремонтных работ в административных помещениях Новоафонского комплекса, ровно как завершить уже начатые, а также ремонта железнодорожного полотна, комплексного ремонта или полной замены ЦРП (центральная распределительная подстанция), которая была запущена в эксплуатацию в 1973 г.

РУП «ОПК ПИЦУНДА» проведены различные подготовительные и строительные работы на объекте. В корпусе «Апсны» начаты и завершены работы по реконструкции третих этажей в 2021 году. В 2022 г ожидается полная реконструкция 10 оставшихся этажей. Завершение данных работ ожидается в ближайшие дни. Данные восстановительные работы проводятся за счет предварительных оплат туроператоров.

Организована ежедневная работа по благоустройству и уборке территории всего комплекса. На набережной курорта проведены работы по демонтажу всех торговых точек, по строительству 43 павильонов для дальнейшей организации торговой зоны, а также ведутся частичные работы по ремонту корпусов «Амзара» и «Маяк», которые нуждаются в полной реконструкции.

В связи с ростом сегмента потребителей туристических услуг, возрос спрос на качественный отдых, комфорт, разнообразие услуг и досуга во время отдыха. Эта тенденция имеет место быть с вводом объектов более высокого класса.

К началу курортного сезона открываются новые объекты: отель «Апсны» в курортном поселке Бамбора на 200 номеров, пансионат «Нарт» на 268 номеров, отель «Гранд отель Сухум», обновленный Дом отдыха «Золотые Пески» в г. Пицунда (бывший «Кудры»), отель «Апсилиа» в г. Сухум, парк отель «Skyterra» в Новом Афоне (бывший отель «У монастыря»). Все это оказывает положительное влияние на развитие курортной сферы республики и в будущем обеспечит стабильный спрос на отдых.

Особо хочется отметить открытие бальнеолечебного комплекса «Амра» в г. Гагра – сероводородный источник на 42 ванны, с услугами душа «Шарко», гидромассажем и грязелечением. Одним словом – весь спектр бальнеологического лечения.

Комплекс запущен на данный момент на 30%. В советские времена летом его посещали 1500, а зимой 800 человек в день. После полной реконструкции прогнозируется увеличение посещаемости, так как в советском прошлом данный комплекс работал до 16:00 с двумя выходными в неделю. А в настоящее время комплекс работает до 19:00 без выходных.

В соответствии с планом мероприятий Министерства туризма за 2021 год были проведены определенные мероприятия, направленные на продвижение национально-туристского продукта, а также популяризацию наших курортов за пределами республики.

За 2021 г. министерством было оказано содействие в съемках развлекательного информационного контента трем группам блогеров, чей контент в дальнейшем был распространен через Ютуб-канал. Для примера, одна из передач за три месяца получила более миллиона просмотров только на одном канале. Также провели ряд рекламных туров. Такие мероприятия способствуют увеличению турпотока, налаживанию дружеских и деловых отношений между представителями турбизнеса напрямую.

В рамках рабочей поездки в Москву мы подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма с Федеральным агентством по туризму. Также министерство приняло участие в заседании Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В ходе заседания была отмечена необходимость возобновления морского туристического сообщения Сухум – Сочи – Геленджик – Крым.

Так, с 5 мая 2022 г., благодаря усилиям нескольких коллективов, впервые за долгие годы был запущен туристический теплоход «Грифон» из Сочи в Сухум. Теплоход вмещает 120 пассажиров, стандартный билет стоит 2500 руб., детский – 1500 руб. Рейс занимает 3 часа 15 минут.

Одним из основных драйверов развития туристического потока являются событийные мероприятия. Несмотря на все преграды и сложности, связанные с началом спецоперации на Украине и отсутствием многих европейских стран, все-таки состоялось такое важное событие для развития сферы туризма как МИТТ (Международная туристическая выставка). Данная площадка дает возможность выстроить деловые контакты с турбизнесом и реализовать туристический потенциал Абхазии на международной арене.

Сотрудники министрества проводят мониторинг основных туристических маршрутов, осуществляют выездные проверки на наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака (бейджа), выданного согласно реестру министерства, а также на соответствие лицензионных требований и условий, предъявляемых к туроператорской деятельности.

В этом году круглосуточно работает «горячая линия», по которой любой желающий может получить необходимые сведения относительно отдыха в Абхазии.

Министерством в ходе мониторинга интернет – пространства было выявлено несколько мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Абхазию

С 1 апреля 2022 г. ведется аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории республикик. Парламентом в нынешнем году внесены изменения в Закон Республики Абхазия «О туристской деятельности в РА» и в Кодекс об административных нарушениях в целях совершенствования правового регулирования экскурсионной деятельности. Главная цель Закона – борьба с нелегальными гидами, которые проводят экскурсии и искажают историю Абхазии, обычаи народа, рассказывая мифы о республике, выставляя народ в невыгодном свете, и тем самым подрывают имидж государства.

На законодательном уровне закреплены требования наличия гражданства своей страны для экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, а также специального образования для осуществления данной деятельности на территории республики, что позволит исключить ситуации непрофессионализма и некомпетентности предоставления соответствующих услуг.

Таким образом, согласно изменениям, внесенным в законодательные акты в сфере туризма, уполномоченным органом государственного управления, осуществляющим взыскивание штрафов, и рассматривающим дела об административных нарушениях, является Министерство туризма. Во исполнение туристского законодательства, министерством совместно с МВД будут осуществляться плановые контрольные мероприятия по выявлению правонарушений в сфере оказания услуг экскурсоводом, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму. Также министерством разработано два нормативно- правовых акта, обеспечивающих реализацию вышеупомянутого Закона.

Одной из актуальных и важных проблем является учет количества туристов, посещающих нашу республику. Пограничные службы не ведут данную статистику. Официальные данные по количеству пересекших границу лиц, Министерству туризма предоставляют на основании официального письма погранслужба Абхазии, которая запрашивает данные сведения у российских коллег. В предоставляемых сведениях нет разделения на лиц по целям посещения, учитывается только общее количество пересекающих государственную границу лиц в обе стороны (туристы, граждане Абхазии с российскими паспортами).

Хочется привести пример, который произошел недавно.

На встрече в Государственной Думе РФ абхазская делегация встречалась со своими российскими коллегами. В ходе дискуссии было сказано о большом потоке туристов в Абхазию – более 5 миллионов человек, которые пересекли границу, и увеличении туристического потока в 2022 г. до 7,5 миллионов человек. Это физически невозможно на данном этапе развития Абхазии. Нашу страну посетило не более 1,5 миллионов человек в 2021 году, большая часть из этой цифры – это экскурсанты одного дня.

Аналогичная ситуация происходит и в средствах размещения.

В целях сбора единообразной статистической информации в туристической сфере, предоставляемой разными государственными ведомствами, по поручению президента, Министерство по налогам и сборам совместно с Министерством туризма осуществляют выездные проверки для выявления количества койко-мест в коллективных средствах размещения, которые продолжаются в настоящее время и затягиваются в связи с необходимостью обработки запрашиваемой информации. Министерство туризма осуществляет заполнение паспорта каждого объекта размещения, в котором отражены основные сведения и показатели его деятельности. Планируется создать картотеку объектов в печатном и электронном формате.

Пляжный отдых на сегодня является наиболее привлекательным для гостей нашей республики с ее не слишком развитой инфраструктурой. Однако предстоит еще немало сделать, чтобы наши пляжи стали безопасными во всех отношениях. На сегодняшний день практически отсутствуют спасательные станции, без которых в советские времена не функционировал ни один пляж. И, к сожалению, ни одно лето не обходится без трагических происшествий, что нередко связано с купанием в нетрезвом состоянии. Необходимы активные действий со стороны администраций городов и районов на изменение данного положения дел.

Необходимо упорядочение деятельности по использованию в качестве объектов турпоказа диких животных в местах скопления туристов. Эта проблема особо актуальна на экскурсионных маршрутах о. Рица и Новый Афон. В местах скопления людей, на остановках в ходе следования маршрута, туристам предлагают совместное фото с различными дикими животными, которые могут предоставлять опасность для здоровья туристов. Животные, в большинстве случаев, содержатся в трудных условиях и работают на износ, с нарушением норм СЭС, отсутствием ветеринарного заключения о том, что животное здорово.

Для упорядочения такого рода деятельности, необходимо создавать контактные зоопарки, в которых туристам будет предоставляться возможность ознакомиться с представителями дикой природы Абхазии организованно и с соблюдением норм безопасности.

Цены в республике на продукты питания на рынках во многом зависят от туристического сезона. В пик сезона, ввиду большого спроса, средняя цена на продукты увеличивается. Это отражается на повышении цен в ресторанах и кафе, а так же на услугу питания, предоставляемую в отелях. Самые высокие цены на рынке в г. Гагра и Пицунда. В летний курортный сезон цены поднялись в среднем на 20-25%. Это сказывается на ценообразовании в ресторанах, кафе и других объектах питания.

Средний чек в столовой на человека летом составляет 500-700 руб., в кафе 600-1100 руб., в ресторане 1800-2500 руб.

Большинство продуктов импортируется к нам из РФ и цены на эти товары гораздо выше, чем на продукты местного производства, а повлиять на уровень цен не представляется возможным.

Наша сельхозпродукция на рынке представлена в очень маленьких объемах и не в состоянии обеспечить большой поток приезжающих людей. Необходимо развивать аграрный сектор, производство продуктов, овощеводство, животноводство и др. Актуально развитие сельского туризма, как одного из видов активного отдыха. Это в будущем окажет положительное влияние на развитие сел Абхазии и поднятие их на новый уровень востребованности на рынке туристических услуг.

Так же к слабым сторонам туристической сферы можно отнести:

• Ярко выраженная сезонность туризма.

• Устаревшая материально- техническая база коллективных средств размещения, сервис в гостиницах низкого уровня, а также несоответствие услуг транспортных компаний качеству предоставляемых услуг.

• Недостаток квалифицированных специалистов и профессионально-подготовленного обслуживающего персонала.

• Непривлекательная туристическая атмосфера (не ухоженность городов, отсутствие объектов развлечения, навигации для туристов). К сожалению, мы не смогли сохранить в надлежащем виде наши города, особенно это касается г. Сухум и г. Гагра, потенциал районов неравномерно используется. Нам нужно создавать туристические кластеры.

• Не всегда доброжелательное отношение к туристам.

Наряду со слабыми сторонами, нельзя не отметить и сильные стороны.

• Выгодное географическое положение. Наличие уникальных и разнообразных природно-ландшафтных условий и ресурсов позволяет развивать практически все виды туризма (пляжный, рекреационный, культурно - познавательный, деловой, медицинский, экологический, сельский туризм, морские круизы и др.)

• Транспортная доступность: доступность сразу нескольких видов транспорта – водного, автомобильного и железнодорожного. В перспективе – открытие аэропорта, который функционировал с 1936г., открытие регулярного морского сообщения между портами Абхазии и России, реконструкция зданий железнодорожных вокзалов.

• Наличие уникальных объектов туристического показа: культурные и природные памятники.

• Благоприятные природно-климатические условия, с мягкой зимой и жарким летом.

Нельзя не отметить и возможности в сфере туризма:

• Возможность для развития разнообразных видов туризма.

• Возможность сочетать несколько видов туризма.

• Возможность развития туристической инфраструктуры за сет привлечения инвестиций.

• Возможность развития детского и молодежного туризма, организации комплексного детского отдыха (организация детских оздоровительных лагерей).

• Создание новых качественных и конкурентоспособных туристских маршрутов.

• Формирование положительного имиджа страны и увеличение туристских потоков за счет расширения видов туризма.

• Создание благоприятного инвестиционного климата.

• Возможность использования транзитного потенциала Республики.

В завершении своего доклада хотел бы сказать, что под устойчивым развитием страны или региона понимается такое развитие, которое позволяло бы удовлетворять потребности живущего населения, не лишая последующие поколения удовлетворять свои.