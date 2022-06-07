ПРОХОДЯТ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ
Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сухумском высшем общевойсковом командном училище проходит итоговая государственная аттестация выпускников 2022 года.
В соответствии с учебным планом, в целях определения уровня подготовки выпускников 2022 года, в период с 01 по 11 июня в Сухумском ВОКУ проводится итоговая государственная аттестация.
По завершению экзаменов аттестационной комиссией будут рассмотрены кандидаты из числа курсантов на присвоение первого воинского звания «лейтенант». После чего, в соответствии с приказом Министра обороны офицеры, успешно окончившие полный курс обучения в СВОКУ, будут распределены по воинским частям для дальнейшего прохождения службы в Вооруженных Силах Республики Абхазия.
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