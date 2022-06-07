ПРОХОДЯТ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ

В соответствии с учебным планом, в целях определения уровня подготовки выпускников 2022 года, в период с 01 по 11 июня в Сухумском ВОКУ проводится итоговая государственная аттестация.

По завершению экзаменов аттестационной комиссией будут рассмотрены кандидаты из числа курсантов на присвоение первого воинского звания «лейтенант». После чего, в соответствии с приказом Министра обороны офицеры, успешно окончившие полный курс обучения в СВОКУ, будут распределены по воинским частям для дальнейшего прохождения службы в Вооруженных Силах Республики Абхазия.