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Абхазия Информ

СУХУМЧАНЕ ПОБЕДИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ СУХУМА ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Вторник, 07 июня 2022 19:05
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СУХУМЧАНЕ ПОБЕДИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ СУХУМА ПО БАСКЕТБОЛУ

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня состоялась финальная игра первенства г. Сухум по баскетболу среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе. Соревнования проходили во Дворце спорта им. С. В. Багапш с 23 апреля по 7 июня.

В турнире приняли участие шесть команд юношей: «Спартак Сухум» (команда Управления по делам молодежи и спорта), ДЮСШ №1, РДЮСШа игр «Крылья Абхазии», «Гудаута», Лицей-интернат и Гагра. 

И восемь команд девушек: «Спартак», «Спартак-2», Очамчыра, Гагра, Гагра-2, ДЮСШ №1, «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии-2».

В финал вышли четыре сильнейшие команды юношей и девушек, которые боролись за звание победителя первенства.

По результатам финальных игр, победителем турнира стала команда «Спартак Сухум» (юн.) и «Спартак Сухум» (дев.).

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Второе место присуждено команде РДЮСШ игр «Крылья Абхазии» (юн.) и РДЮСШ игр «Крылья Абхазии» (дев.)

Третье место заняла команда ДЮСШ №1 г. Сухум (юн.) и ДЮСШ №1 г Сухум (дев).

Лучшими защитниками первенства признаны – Валерия Меликян спортсменка команды «Спартак» и Астан Камкия – баскетболист команды ДЮСШ №1.

Лучшими нападающими турнира признаны – Амина Лакоя из команды ДЮСШ №1 и Илья Какубава из команды «Спартак Сухум».

Лучшие игроки первенства – Диана Ажиба и Владислав Потемкин из команды РДЮСШ игр «Крылья Абхазии».

Призом зрительских симпатий награждена Марина Квициния, спортсменка команды «Спартак Сухум».

Главные судьи соревнований Николай Гущин и Константин Мазов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 07 июня 2022 19:18

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