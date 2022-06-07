СУХУМЧАНЕ ПОБЕДИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ СУХУМА ПО БАСКЕТБОЛУ

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня состоялась финальная игра первенства г. Сухум по баскетболу среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе. Соревнования проходили во Дворце спорта им. С. В. Багапш с 23 апреля по 7 июня.

В турнире приняли участие шесть команд юношей: «Спартак Сухум» (команда Управления по делам молодежи и спорта), ДЮСШ №1, РДЮСШа игр «Крылья Абхазии», «Гудаута», Лицей-интернат и Гагра.