СУХУМЧАНЕ ПОБЕДИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ СУХУМА ПО БАСКЕТБОЛУ
Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня состоялась финальная игра первенства г. Сухум по баскетболу среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе. Соревнования проходили во Дворце спорта им. С. В. Багапш с 23 апреля по 7 июня.
В турнире приняли участие шесть команд юношей: «Спартак Сухум» (команда Управления по делам молодежи и спорта), ДЮСШ №1, РДЮСШа игр «Крылья Абхазии», «Гудаута», Лицей-интернат и Гагра.
И восемь команд девушек: «Спартак», «Спартак-2», Очамчыра, Гагра, Гагра-2, ДЮСШ №1, «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии-2».
В финал вышли четыре сильнейшие команды юношей и девушек, которые боролись за звание победителя первенства.
По результатам финальных игр, победителем турнира стала команда «Спартак Сухум» (юн.) и «Спартак Сухум» (дев.).
Второе место присуждено команде РДЮСШ игр «Крылья Абхазии» (юн.) и РДЮСШ игр «Крылья Абхазии» (дев.)
Третье место заняла команда ДЮСШ №1 г. Сухум (юн.) и ДЮСШ №1 г Сухум (дев).
Лучшими защитниками первенства признаны – Валерия Меликян спортсменка команды «Спартак» и Астан Камкия – баскетболист команды ДЮСШ №1.
Лучшими нападающими турнира признаны – Амина Лакоя из команды ДЮСШ №1 и Илья Какубава из команды «Спартак Сухум».
Лучшие игроки первенства – Диана Ажиба и Владислав Потемкин из команды РДЮСШ игр «Крылья Абхазии».
Призом зрительских симпатий награждена Марина Квициния, спортсменка команды «Спартак Сухум».
Главные судьи соревнований Николай Гущин и Константин Мазов.
Последнее от Super User
- В «ГАЗПРОМ»-АКАДЕМИИ ПРОХОДЯТ МАТЧИ НА КУБОК ВЛАДИМИРА ВИЛЬДЕ
- АБХАЗИЯ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЛЕТОМ БОЛЕЕ 1,5 МЛН РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- 99% ПОСТРАДАВШИХ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ КОМПЕНСАЦИИ
- ОБНОВЛЕН СБОРНИК ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ДЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- В АГУ НАЧАЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ