В «ГАЗПРОМ»-АКАДЕМИИ ПРОХОДЯТ МАТЧИ НА КУБОК ВЛАДИМИРА ВИЛЬДЕ
Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Участниками товарищеского турнира с 7 по 10 июня станут игроки 2010 года рождения. На предварительном этапе команды будут распределены на две группы по пять соперников.
В рамках I Юношеского турнира по футболу им. Владимира Васильевича Вильде сыграют 10 команд: СШ «Электрон» и СШ-2 из Великого Новгорода, СШОР-5 из Калининграда, СШ-13, представляющая Ярославль, СШ-7 из Петрозаводска, СШОР-2 из Комсомольска-на-Амуре, филиалы «Зенита» из Абхазии и города Салавата, «Зенит» из Санкт-Петербурга будет представлен двумя командами – «Зенит» и «Зенит»-2.
Согласно регламенту продолжительность матчей составит 40 минут.
«Газпром»-Академия проведет прямые трансляции матчей на официальном YouTube-канале Академии, а также в сообществе «ВКонтакте». За ходом встреч можно следить в Telegram-канале Академии.
Сегодня 7 июня команда из Абхазии сыграла первый матч с СШ «Электрон», Великий Новгород. Со счетом 7:0 выиграли абхазы.
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