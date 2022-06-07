В «ГАЗПРОМ»-АКАДЕМИИ ПРОХОДЯТ МАТЧИ НА КУБОК ВЛАДИМИРА ВИЛЬДЕ

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Участниками товарищеского турнира с 7 по 10 июня станут игроки 2010 года рождения. На предварительном этапе команды будут распределены на две группы по пять соперников.

В рамках I Юношеского турнира по футболу им. Владимира Васильевича Вильде сыграют 10 команд: СШ «Электрон» и СШ-2 из Великого Новгорода, СШОР-5 из Калининграда, СШ-13, представляющая Ярославль, СШ-7 из Петрозаводска, СШОР-2 из Комсомольска-на-Амуре, филиалы «Зенита» из Абхазии и города Салавата, «Зенит» из Санкт-Петербурга будет представлен двумя командами – «Зенит» и «Зенит»-2.