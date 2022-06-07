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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЛЕТОМ БОЛЕЕ 1,5 МЛН РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Новости Вторник, 07 июня 2022 12:07
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АБХАЗИЯ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЛЕТОМ БОЛЕЕ 1,5 МЛН РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Предстоящим летом Абхазия рассчитывает принять более 1,5 млн российских туристов. Такую информацию озвучил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко на пресс-конференции, посвященной ситуации на туррынке России в преддверии летнего сезона отпусков, пишет Агентство Москва.

Эксперт отметил, что постепенно идёт смещение взглядов российских туристов на более близкие страны.

Но, так как основная часть логистики у нас на территории Российской Федерации, безусловно, наиболее популярна Абхазия, которая в этом году планирует побить свои очередные рекорды и принять свыше 1,5 млн. российских туристов,отметил Александр Осауленко.

Также отмечается, что Абхазия в этом году вошла в топ-5 популярных зарубежных направлений у россиян наряду с Турцией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 07 июня 2022 12:14

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