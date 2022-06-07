99% ПОСТРАДАВШИХ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ КОМПЕНСАЦИИ

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Почти 99% граждан, чьи домовладения пострадали во время стихийных бедствий летом 2021 года, получили компенсационные выплаты, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Абхазии Владимир Делба.

«В целях реализации поручений президента распоряжением премьер-министра Абхазии был принят график поэтапного финансирования. Окончание завершающего, второго этапа, запланировано на 1 июля текущего года. На сегодняшний день оказана материальная помощь 652 гражданам на сумму 92,2 миллиона рублей или на 99%, то есть финансирование осуществляется с опережением графика выплат», – отметил он.

Делба также уточнил, что в полном объеме оказана помощь гражданам Республики Абхазия, проживающим в Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах.

Из 266 граждан, проживающих в Сухуме и имеющих право выплаты, не представили данные об открытии лицевых счетов всего 12 человек. После того как эта информация будет получена, материальная помощь зачислится на их счета.

«Общая сумма нанесенного стихией ущерба, по оценке Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при Кабинете министров, составляет 284,8 миллиона рублей. Из них на ремонтно-восстановительные работы направлено 175,6 миллиона рублей, на оказание материальной помощи – 109,2 миллиона рублей», – отметил вице-премьер.

Ущерб гражданам, домовладения которых пострадали в результате стихийных бедствий, Госкомиссией был оценен на сумму 93,6 миллиона рублей. За материальной помощью к руководству страны обратилось 664 человека.

В 2021 году Абхазия трижды подвергалась буйству стихии – 5 и 27 июля и 16 августа.

Об этом сообщает сайт столицы.