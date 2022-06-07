ОБНОВЛЕН СБОРНИК ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ДЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Сборник по административно-территориальному делению Республики Абхазия издан давно, однако с течением времени возникла потребность его переиздания. Новая книга, вышедшая в этом году усовершенствована, сообщила Абхазскому ТВ Председатель Госкомитета по статистике Кама Гогия.

«Статистический классификатор административно–территориального деления используется во всех государствах. В Абхазии он тоже давно существует, но использования на практике пока не имел. Теперь с учетом того, что Абхазия, как и другие государства, переходим на цифровизацию, естественно коды статистики все больше и больше будут использованы в практической деятельности. Утвердили коды статистики уже давно, но и его использование и какие коды, практически кроме органов статистики никому не было известно», - говорит Кама Гогия.

Коды присвоены городам и администрациям сел. Поселки и небольшие населенные пункты кодов не имеют.

«То, что касается процесса дела производства, то сейчас все администрации имеют свои счета. У нас в Абхазии на сегодняшний день 110 администраций. Когда идет обслуживание казначейской системы и др. всегда будут востребованы коды. Они были разработаны начальником отдела IT программ госкомитета по статистике», – поясняет Кама Гогия.

В издании вошли решения по административно-территориальному делению республики, принятые парламентом Абхазии с 1992 по 2022 гг.

Книга издана на абхазском и русском языках. Одним из самых важных вопросов являются вопросы топонимики. Поскольку часто бывает, что названия городов и сел и населенных пунктов пишутся неправильно.

«То, что касается топонимики, то здесь в сборнике названия на абхазском и русском. Иногда бывает вольная интерпретация со стороны некоторых работников и госслужащих, когда абхазское звучание не совсем соответствует написанию на русском языке. Бывают и ошибки. Поэтому здесь все, как Парламентом было принято, так и написано. Все четко окончания правильность написания. Все в этом сборнике дано четко и правильно», – подчеркивает Кама Гогия.

Глава книги посвященная земельному кадастру нуждается в доработке. В сборнике прописаны только границы районов.

«Это не окончательные границы территории , квадратура и т.д. дело в том, что здесь даны территории районов, но не сел и не администрации сел. Потому что работа еще ведется, кадастр еще не завершен. Когда все будет завершено, то мы наверняка пересмотрим издание», – уточнила Гогия.

Сборник по административно-территориальному делению Абхазии будет роздан всем главам администрации районов городов сел и поселков.