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Абхазия Информ

В АГУ НАЧАЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

Новости Вторник, 07 июня 2022 11:15
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В АГУ НАЧАЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете начал работу Республиканский центр повышения квалификации и переподготовки. Об этом сообщает Абхазское телевидение.

Центр проводит курсы повышения квалификации для учителей начальных классов Это лекции, тренинги, беседы, мастер-классы, практические и теоретические занятия, которые ведут профессора и преподаватели филологического факультета, также приглашенные педагоги общеобразовательных школ.

В первый день занятий директор Центра Медея Ченгелия рассказала о структуре его работы. Она отметила, что целью этих курсов является усовершенствование компетенции учителей в области преподавания и повышения его профессионального уровня.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 07 июня 2022 11:22

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