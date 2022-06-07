В АГУ НАЧАЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете начал работу Республиканский центр повышения квалификации и переподготовки. Об этом сообщает Абхазское телевидение.

Центр проводит курсы повышения квалификации для учителей начальных классов Это лекции, тренинги, беседы, мастер-классы, практические и теоретические занятия, которые ведут профессора и преподаватели филологического факультета, также приглашенные педагоги общеобразовательных школ.

В первый день занятий директор Центра Медея Ченгелия рассказала о структуре его работы. Она отметила, что целью этих курсов является усовершенствование компетенции учителей в области преподавания и повышения его профессионального уровня.