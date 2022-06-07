Под эгидой Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в ней примут участие индивидуальные предприниматели Терекян Анна, Цвижба Мурман, Тасун-оглы Гульнара.

Cухум. 7 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня, в 17:00, в Сухуме, в доме Константина Тужба по улице Академика Марра, 26, состоится ежегодная выставка «Озеленение городской среды».

ТПП, как соорганизатор выставки, приглашает всех желающих посетить это красивое мероприятие.

Мы верим, что люди, неравнодушные к состоянию нашей столицы и вдохновленные не только примером Константина Тужба, но и других горожан любящих цветы, станут украшать ими свои дома и балконы, сажать деревья! – говорится в сообщении ТПП.