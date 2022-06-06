В АБХАЗИИ ДНЯ РОЖДЕНЬЯ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА ОТМЕТИЛИ СТИХАМИ ПОД СЕНЬЮ МНОГОВЕКОВОЙ ЛИПЫ

По сложившейся уже традиции в этот день в тени 350-летней кавказской липы в Сухумском ботаническом саду собрались почитатели творчества Пушкина, абхазские писатели, представители посольств России, Южной Осетии, представительства Приднестровья в Абхазии, студенты и школьники.

Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина отметили в Абхазии в Сухумском ботаническом саду чтением стихов и рассуждениями о роли великого русского поэта.

«День рождения Александра Сергеевича – это праздник, который отмечают в республике ежегодно. Поэзия по форме может быть национальной, но по сути она общемировая», – сказал народный поэт Абхазии Мшни Ласурия, автор перевода «Евгения Онегина» на абхазский язык.

Он подчеркнул, что Пушкин оказал большое влияние на многих абхазских поэтов: основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа начинал просветительскую деятельность с переводов произведений Пушкина, пушкинский ритм и мелодию можно прочувствовать в произведениях Баграта Шинкуба, Чичико Джонуа, Киазима Агумаа, Таифа Аджба и других, которые переводили великого русского поэта на абхазский.

Ласурия зачитал отрывки из романа «Евгений Онегин» на абхазском языке, затем подарил книгу новому руководителю представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрию Федотову.

В свою очередь Федотов признался, что произведение Пушкина на абхазском языке звучит «пронзительно, до мурашек по коже». Он выразил благодарность автору перевода «Евгения Онегина» на абхазский язык, организаторам мероприятия за то, что в Абхазии чтят Пушкина.

Ученики Сухумской школы № 2 имени А. С. Пушкина и школы № 15 показали зрителям сценки из произведений Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Моцарт и Сальери». Студенты филологического факультета Абхазского государственного университета прочли стихи Пушкина.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Пушкина, установленному в центре Сухума на улице, которая носит его имя.

6 июня в РФ ежегодно отмечается Пушкинский день России и День русского языка. В Абхазии государственным языком является абхазский. Русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений.