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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА «РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В АБХАЗИИ»

Новости Понедельник, 06 июня 2022 22:07
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ВЫСТАВКА «РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В АБХАЗИИ»

Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. Уникальная выставка года, которая представляет особую художественную и музейную ценность, сообщается на странице Центрального выставочного зала в соцсетях.

Открытие выставки состоится 9 июня в 13:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

«Русские художники в Абхазии» – выставка, которая представляет уникальную коллекцию живописи и графики прославленных русских художников, которые жили и работали в Абхазии в первой и второй половине XX века.

Произведения художников представлены из фондов Национальной картинной галереи Абхазии, среди них такие известные имена как: Б. Петров, Щеглов, В.Контарев, О.Сегаль, О.Брендель, В.Бубнова, Е.Котляров, Н.Писарчук и др.

Куратор выставки – Эльвира Арсалия

Концепция музейной экспозиции – Сурам Сакания и Аза Аргун.

Выставка доступна с 9 по 17 июня.

Организаторы: Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГАУ «Московский Дом соотечественника», Дом Москвы в Сухуме, Национальная картинная галерея РА, Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 06 июня 2022 22:09

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