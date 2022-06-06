ВЫСТАВКА «РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В АБХАЗИИ»
Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. Уникальная выставка года, которая представляет особую художественную и музейную ценность, сообщается на странице Центрального выставочного зала в соцсетях.
Открытие выставки состоится 9 июня в 13:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.
«Русские художники в Абхазии» – выставка, которая представляет уникальную коллекцию живописи и графики прославленных русских художников, которые жили и работали в Абхазии в первой и второй половине XX века.
Произведения художников представлены из фондов Национальной картинной галереи Абхазии, среди них такие известные имена как: Б. Петров, Щеглов, В.Контарев, О.Сегаль, О.Брендель, В.Бубнова, Е.Котляров, Н.Писарчук и др.
Куратор выставки – Эльвира Арсалия
Концепция музейной экспозиции – Сурам Сакания и Аза Аргун.
Выставка доступна с 9 по 17 июня.
Организаторы: Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГАУ «Московский Дом соотечественника», Дом Москвы в Сухуме, Национальная картинная галерея РА, Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии.
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