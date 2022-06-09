В АБХАЗИИ ВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ДРУГИХ СТРАН АВТОМОБИЛЕЙ

Полис можно приобрести на российско-абхазской границе, а также на постах ГАИ «Бзыбь» и «Приморское». Оформлением страховки в республике занимаются три государственные компании: «Гарант-Страхование», Национальная страховая компания «Абхазия» и страховая компания «Абхазгосстрах».

Cухум. 9 июня 2022. Абхазия-Информ. ИНТЕРФАКС. Автомобили, прибывающие в Абхазию из других стран, будут страховать в обязательном порядке.

С 16 июня полис можно будет заказать также и онлайн на сайтах этих компаний.

Стоимость полиса зависит от количества дней пребывания в республике. Цена страховки на 3 дня составляет 500 рублей, на 15 дней – 1000 рублей, на год – 8500 рублей. Штраф за отсутствие страховки – 600 рублей.

Исключения предусмотрены только для военных автомобилей российской базы и представителей дипломатического корпуса.

В случае ДТП водителю застрахованного автомобиля выплатят до 120 тыс. рублей. В эту сумму входит также оказание медицинской помощи.