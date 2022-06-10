МЧС АБХАЗИИ ПРИОБРЕЛО ОБМУНДИРОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии приобрело на средства из государственного бюджета 600 комплектов обмундирования для личного состава. В том числе – 25 комплектов специального обмундирования для поисково-спасательного отряда МЧС для работы в условиях высокогорья.
Для нужд районных подразделений из государственных средств в пошаговом режиме приобретаются и распределяются запчасти для спецтехники. В частности, для ПСО г. Сухум и Сухумского района, а также ПСЧ городов Ткуарчал и Гал. По словам руководства МЧС потребности остальных районных подразделений в запчастях планируется удовлетворить в кротчайшие сроки.
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