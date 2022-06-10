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Абхазия Информ

ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Новости Пятница, 10 июня 2022 16:15
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ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия Севоян Р.Р.

В результате досмотра багажного отделения в дорожных сумках обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Абхазии аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 2 ед.  

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в п. Цандрипш, Гагрского района при попытке реализации товара в торговом объекте подвергнут досмотру находящихся при нем вещей, гражданин Абхазии.

В результате досмотра обнаружены и изъяты электронные сигареты на общую стоимость 73 500 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

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Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнуты проверке торговые объекты.

В результате проверки обнаружены и изъяты электрические приборы в ассортименте на общую стоимость 126 158 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 10 июня 2022 16:22

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