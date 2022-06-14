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Абхазия Информ

ТУРПОЕЗД «СОЧИ» ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНЕЙ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Новости Вторник, 14 июня 2022 14:16
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ТУРПОЕЗД «СОЧИ» ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНЕЙ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. В текущем году турпоезд перевез уже 7 500 пассажиров, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года.

Всего этим летом планируется перевезти более 20 000 отдыхающих с ожидаемым приростом в 65%.

Этот сезон стал третьим для уникального стилизованного железнодорожного состава, пользуемся все большей популярностью у путешественников, которые выбирают краткосрочные экскурсии. Маршрут проходит через станции Туапсе, Лазаревское, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский Курорт, Веселое, Цандрыпш и Гагра.

Уже в вагоне, которых в составе 10, туристы погружаются в атмосферу курортной жизни 1970-1980-х годов. К услугам отдыхающих необычный вагон-ресторан со спецменю, а также продуктовыми сувенирами в советских авоськах.

Однако вагоны оборудованы современными системами комфорта. Для любителей стильных фотографий в поезде в есть купе с обстановкой и реквизитами из СССР.

Поездка по маршруту Туапсе – Гагра занимает 6 часов. Турпоезд «Сочи» от станции Туапсе отправляется по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В обратно от станции Гагра – по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вечером по понедельникам запущен дополнительный поезд от Гагры до Сочи.

– Каждый день из Сочи едут экскурсионные автобусы и автомобили в Абхазию, тем самым увеличивается нагрузка на подъездные пути и сам пешеходный и автомобильный пункт пропуска Адлер. Пересечение границы может занимать до нескольких часов. При этом турпоезд «Сочи» помогает избежать лишней потери времени: пересечь границу можно, не выходя из состава. Два пограничных контроля в Веселом и Цандрипше занимают в общей сложности не более 90 минут. Это дает возможность еще утром прибыть в Гагру, посвятить целый день экскурсиям и в соответствии с расписанием турпоезда вечером снова вернутся в Сочи и другие курортные города Кубани, – рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме этого, расширены и экскурсионные направления. Кроме посещения озера Рица и его окрестных достопримечательностей, экскурсий в Пицунду, Новый Афон, Сухум, Гагры туристам стал доступен к выбору допмаршрут «Мюссера», включающий посещение единственной на территории Абхазии дачи Горбачева и одну из 5 дач Сталина. Это направление также будет интересно путешественникам, которые предпочитают пляжный отдых.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 14 июня 2022 14:18

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