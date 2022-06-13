БЕСЛАН АГРБА СНОВА ИЗБРАН ГЛАВОЙ МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ
Новости Понедельник, 13 июня 2022 21:00
Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. В Москве прошло собрание общественной организации «Московская Абхазская Диаспора», на котором, помимо выборов главы, также обсудили проделанную за последние четыре года работу МАД.
Председателем правления вновь избран Беслан Агрба, с 2011 года являющийся руководителем этой организации.
На собрании особо отметили помощь диаспоры в борьбе с пандемией COVID-19 в Абхазии – собрано 8 713 500 рублей.