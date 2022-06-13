БЕСЛАН АГРБА СНОВА ИЗБРАН ГЛАВОЙ МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. В Москве прошло собрание общественной организации «Московская Абхазская Диаспора», на котором, помимо выборов главы, также обсудили проделанную за последние четыре года работу МАД.

Председателем правления вновь избран Беслан Агрба, с 2011 года являющийся руководителем этой организации.

На собрании особо отметили помощь диаспоры в борьбе с пандемией COVID-19 в Абхазии – собрано 8 713 500 рублей.